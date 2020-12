Hàng loạt diễn viên Hollywood đổ xô sang Úc

Vịnh Byron thuộc New South Wales (Úc) được nhiều diễn viên Hollywood nhắm đến. Trang Junkee nhắc đến diễn viên người Úc Chris Hemsworth tiến vào Hollywood năm 2009. Đến năm 2014, nam diễn viên và vợ rời thành phố Los Angeles (Mỹ) chuyển đến sống tại vịnh Byron, trước khi địa phương này lọt vào mắt nhiều diễn viên Hollywood trong năm nay. Giải thích về quyết định quay về Úc, “Thần sấm” nói rằng sống trong “tâm bão” Hollywood hơi quá sức đối với anh. Chris Hemsworth nói với The Sunday Telegraph: “Sống ở Úc, việc tách mình ra khỏi công việc cũng dễ dàng hơn. Tôi có thể nhàn nhã hơn một chút, thoải mái lướt xem email và gọi điện thoại”.

Người được nhắc đến trong số những ngôi sao Hollywood quyết định âm thầm chuyển đến Úc là nam diễn viên Zac Efron. Sau khi tình cờ bị phát hiện trong một quán cà phê ở vịnh Byron vào tháng 6, Zac Efron nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Sau khi gặp gỡ người mẫu Vanessa Valladares hồi tháng 7 và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, bạn của Zac Efron tiết lộ nam diễn viên không có ý định về Mỹ. Telegraph dẫn thông tin cho biết Zac Efron mua ngôi nhà trị giá 2 triệu USD ở vịnh Byron chỉ để ở bên người yêu. Vanessa Valladares từng làm phục vụ tại quán cà phê General Store ở vịnh Byron.

Diễn viên đang lên tại Mỹ Jacob Elordi - được biết đến qua bộ phim The Kissing Booth, đã mua căn nhà trị giá 2 triệu USD ở vịnh Byron. Trong khi đó, được sự cho phép đặc biệt của cơ quan y tế New South Wales, diễn viên - cựu rapper người Mỹ Mark Wahlberg hôm 30.11 đã đến vịnh Byron và tự cách ly trong biệt thự. Theo Telegraph, nam diễn viên tốn 400.000 USD cho các chi phí di chuyển, xét nghiệm, thủ tục cách ly... Giống như một số diễn viên đến Úc để quay phim và chương trình truyền hình, Mark Wahlberg đến Úc để quay quảng cáo ở Sydney.

Zac Efron đang hẹn hò người mẫu Vanessa Valladares. Ảnh chụp cho thấy hai người thân mật trò chuyện trong quán cà phê ven biển ở Lennox Head (Úc) vào tháng 9 (ảnh nhỏ) Ảnh: Media-mode.com

Ngoài vịnh Byron, các diễn viên Hollywood còn đến quay chương trình ở thành phố Sydney. Diễn viên người Mỹ Natalie Portman đã có một kỳ nghỉ cùng gia đình ở vịnh Byron vào tháng 10, trước khi quay Thor: Love and Thunder ở Sydney. Nữ diễn viên Awkwafina quay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ở phía tây Sydney. Tương tự, nam diễn viên Idris Elba hiện ở Sydney để quay bộ phim Three Thousand Years of Longing. Tại thành phố Melbourne, nam diễn viên Liam Neeson đang quay phim Clickbait, trong khi Tom Hanks quay phim về tiểu sử Elvis Presley của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann tại thành phố Gold Coast, bang Queensland.