Hàng loạt ngôi sao thế giới ưa chuộng nhà mốt Công Trí nửa đầu năm 2021

Được xem là viên ngọc Nam Phi đắt giá hàng đầu ở Hollywood và thuộc danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của trang Time, Charlize Theron nắm trong tay 17 giải thưởng quốc tế danh giá, đặc biệt là giải Oscar và Golden Globe ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vừa phát sóng hôm 25.6 (giờ Mỹ), cô diện thiết kế áo sơ-mi xuyên thấu bằng chất liệu organza, có hoạ tiết lượn sóng được tạo ra bởi những chiếc sợ dây vải taffeta, nằm trong bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021.

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Essence (Mỹ) là nữ ca sĩ Jazmine Sullivan. Cô chọn thiết kế đầy ấn tượng và táo bạo, nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Công Trí. Mẫu sáng tạo gồm áo vest oversize với điểm nhấn là các chi tiết thêu cườm lấp lánh, cùng quần lưới được làm theo kỹ thuật đan dây, thể hiện tay nghề đỉnh cao của nghệ nhân xưởng CONG TRI.

Giọng ca Pick up your feelings được biết tới với album lọt top đầu BXH R&B/Hip-Hop của Billboard, được chứng nhận Gold từ hiệp hội RIAA, cùng với các giải thưởng từ Billboard Women Music Award, BET Award.

Một trong những thiết kế đặc sắc trong bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Công Trí là mẫu áo choàng oversized chất liệu da màu đen bóng, thoát lên vẻ đẹp quyền uy và cá tính. Thiết kế được nữ ca sĩ Bebe Rexha lựa chọn để xuất hiện trên bìa tạp chí BASIC.

Thần thái cuốn hút cùng phần styling ấn tượng đã khiến giọng ca “I got you” thu hút mọi ánh nhìn với hình ảnh vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ và đương đại.

Kiểu tóc vuốt keo nhọn cùng mẫu đầm da báo, khoác ngoài chiếc áo khoác đen ngoại cỡ tạo cho Demi Lovato một hình ảnh đầy uy lực nhưng cũng phảng phất nét siêu thực.

Khác với những nghệ sĩ phía trên, nữ ca sĩ Leslie Grace trong trang phục thương hiệu CONG TRI tại sự kiện Ellas y Su Música của Latin Recording Academy lại mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Thay cho hình ảnh quyền lực, mạnh mẽ, mẫu thiết kế màu xanh ngọc của CONG TRI đã giúp Leslie Grace phô diễn vẻ duyên dáng của một quý cô đương đại. Mẫu suit với phần tà bất đối xứng giúp tạo điểm nhấn khiến bộ trang phục trở nên thú vị hơn trong mắt giới mộ điệu.

Leslie Grace được biết tới với nhiều đề cử và giải thưởng trong sự nghiệp âm nhạc. Ngay từ năm 16 tuổi, bài hát Will You Still Love Me Tomorrow của Leslie đã lên thẳng vị trí số một trong bảng xếp hạng Billboard Tropical Songs và Billboard Latin Airplay. Các sản phẩm âm nhạc của cô luôn được đánh giá cao và nhiều lần được đề cử tại Billboard Latin Music Awards, Latin Grammys hay Lo Nuestro Awards. Năm 2019, bài hát Sola của Leslie Grace kết hợp cùng Justin Quiles và Play-N-Skillz nhanh chóng đạt 325 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tuần ra mắt.