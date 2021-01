“Hạnh phúc quanh ta” với những cảm xúc tươi mới của tác giả Nguyễn Thị Sơn

Dù đã bước vào tuổi 70 nhưng tác giả Nguyễn Thị Sơn vẫn còn như tươi trẻ qua tập thơ mới toanh Hạnh phúc quanh ta đầy tính tự sự và hoài niệm, dù tước đó bà đã từng ra mắt cuốn tự truyện Tình yêu gia đình sự nghiệp (năm 2019) rất được yêu thích. Tập thơ mới này gồm 108 bài thơ được tác giả viết trong trọn vẹn trong một năm 2020 đầy biến động và xáo trộn. Mặc dù vẫn thấp thỏm với đại dịch Covid-19 nhưng tinh thần lạc quan, vui sống mỗi ngày luôn hiện hữu trong suốt tập thơ với tinh thần “Không gì là không thể, 70 tuổi vẫn có thể bắt đầu làm thơ”. Có thể thấy những bài thơ vừa yêu đời vừa mang tính thời sự như: Trăn trở ngày nhà giáo , Bà giáo già tự sự, Phòng chống Covid, Chiến đấu hết mình, Thăm người hiền, TP Thủ Đức mới, Bản lĩnh doanh nhân, Sống chậm, Một mình, Cầu bình an, Cuộc sống trở lại, Hạnh phúc, Thiên đường hạnh phúc…

Buổi ra mắt sáng diễn ra trong bầu không khí ấm áp tình văn nghệ Bìa tác phẩm mới Hạnh phúc quanh ta của tác giả Nguyễn Thị Sơn Ảnh: NVCC

Theo tác giả Nguyễn Thị Sơn: "Cuộc sống dù luôn thay đổi không ngừng nhưng với tác giả thì năng lượng tích cực chính là vitamin cho tâm hồn giúp chúng ta vượt qua những thử thách cuộc đời, nghịch cảnh, biến cố, để vẫn luôn thấy hạnh phúc luôn ở quanh ta, rất gần".

Tác giả Nguyễn Thị Sơn kể: “Khi còn đi học, ở tuổi 17 tôi thích hát những bản nhạc tiền chiến như Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy, Suối mơ của Văn Cao, Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong...Tôi cũng thích ngâm thơ và thích những bài thơ nhẹ nhàng như Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan, diễn đạt ngây thơ chân thật như Em đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, hoặc bàng bạc trữ tình như Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Hai sắc hoa Tigon của T.T.K.H. Anh Triệu chồng tôi là người làm thơ rất hay nhưng tôi thì chỉ chép thơ vào cuốn lưu nhạc chứ chưa bao giờ làm thơ”.

Từ năm 2006, bà mở trường trung học Tư thục Duy Tân, gần gũi học sinh trung học, tự dưng bản năng ca hát của bà như sống lại, bắt đầu từ những bài giảng trên lớp với những bài hát Love is blue, Scarborough Fair, Que sera sera, Monday Morning, When we were young...

Bà lao vào sáng tác, để rồi thấm thoát đã có hơn 100 bài thơ. Bà tâm sự: “Thơ của tôi đơn giản, chân chất, từ những cảm xúc đời thường, từ cụm hoa hồng nở thắm, từ những giọt mưa, từ tia nắng mặt trời xuyên qua tàn cây vú sữa, đàn chim sẻ nhảy nhót trong sân, những vạt nắng sớm mai, những chiều ráng đỏ xa xa, những dòng xe vội vã, dòng người hối hả bên khung cửa sổ... và chỉ một tách trà xanh, một ly cà phê sữa nóng, giãn cách trong thư phòng một mình mà ra thơ”.

Tác giả Nguyễn Thị Sơn dù đã bước vào tuổi 70 nhưng vẫn còn như tươi trẻ qua tập thơ Hạnh phúc quanh ta đầy tính tự sự và hoài niệm Độc giả và người thân chụp ảnh kỷ niệm với tác giả tại buổi ra mắt tập thơ mới Ảnh: NVCC

Nhà thơ Lê Minh Quốc bật mí thêm: “Nhận tập bản thảo Hạnh phúc quanh ta của nhà giáo dục Nguyễn Thị Sơn, mới thoáng nhìn lại tấm hình chân dung của chị, lạ ghê, trong tôi bỗng vọng lên câu thơ của Baudelaire:“Nhớ lại đi, thời gian là con bạc tham lam/ Thắng mọi ván mà chẳng thèm gian giảo”. Thế đấy. Thời gian lướt qua rất nhanh, như một chớp mắt, thoáng đó, cả thảy chúng ta đang thanh xuân phơi phới đã bước sang thế giới của Những người muôn năm cũ (Vũ Đình Liên). Chính vì thế, bây giờ, tôi bất ngờ khi được đọc những vần thơ của chị. A, ở chị còn là một tâm hồn của sự nhạy cảm, réo rắt cùng các cung bậc của thơ nữa đấy. Và, tôi đã đọc. Đã tìm thấy những lời tự sự được viết ra như tâm tình mà chị khái quát là Hạnh phúc quanh ta:

Này câu thơ nhè nhẹ

Từ xúc cảm đam mê

Tả tình hay tả cảnh

Làm cuộc sống vui thêm

Đọc đến đây, nhà thơ Lê Minh Quốc bật cười và cho biết ông rất khâm phục trước sức tươi trẻ qua tập thơ từ những con chữ chắt lọc nhất của một người không còn trẻ nhìn nhận lại cuộc đời.

'Tôi nghĩ, chị Nguyễn Thị Sơn đã xác tín điều này, và chị đã thấy từ những điều rất đỗi dung dị, bình thường, ai cũng thấy nhưng không phải ai cũng cảm nhận được…”, nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ.