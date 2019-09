Hành trình đưa kỷ lục Việt ra thế giới

Trong 15 năm, Tổ chức Kỷ lục VN đã tổ chức 38 kỳ hội ngộ kỷ lục gia trên toàn quốc, xác lập trên 2.255 kỷ lục VN tại các tỉnh thành, đồng thời đề cử xác lập nhiều kỷ lục mới của người Việt, gồm: 35 kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings công bố; hơn 30 kỷ lục gia và đơn vị sở hữu kỷ lục được ghi nhận trong các hạng mục giải thưởng Cống hiến do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới - WRCA công bố; 56 kỷ lục châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố; 10 kỷ lục Đông Dương do Tổ chức Kỷ lục Đông Dương công bố… Ngoài ra, Tổ chức Kỷ lục VN hiện sở hữu trên 555 bản quyền về nội dung, đã - đang và tiếp tục triển khai 45 hành trình quảng bá các giá trị đỉnh cao, trở thành tổ chức kỷ lục quốc gia sở hữu nhiều bản quyền về nội dung nhất thế giới.