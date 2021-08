Hành trình nhọc nhằn của nhà làm phim độc lập

Thực tế, nhiều nhà làm phim tài liệu độc lập trong nước đã phải trải qua những hành trình nhọc nhằn để có thể hoàn thành tác phẩm, cũng như đưa đứa con tinh thần của mình đến với công chúng.

Đạo diễn Đặng Hồng Giang cho hay anh khó tính được cụ thể kinh phí sản xuất bộ phim tài liệu Lửa Thiện Nhân trong suốt 3 năm. Chỉ biết có lúc anh gặp khó khăn đến mức phải “cắm” sổ đỏ ngôi nhà mình để có tiền. Lửa Thiện Nhân - bộ phim về hành trình cuộc sống kỳ diệu của “chú lính chì” Thiện Nhân, đã được trình chiếu tại lễ khai mạc Liên hoan phim độc lập New York (Mỹ) năm 2014. 1 năm sau đó, phim bất ngờ tạo cơn sốt ở phòng vé trong nước. Một bộ phim tài liệu khác cũng từng trở thành hiện tượng với lượng khán giả đông đảo bỏ tiền mua vé xem là Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng do Nguyễn Thị Thắm đạo diễn. Cô đã mất tới 5 năm để thực hiện bộ phim với bao chuyến rong ruổi cùng gánh hát lô tô đi khắp nhiều tỉnh, thành Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian đó, nữ đạo diễn tự bỏ tiền túi và may mắn nhận được nguồn tài trợ của kênh truyền hình Đức , Pháp cũng như sự hỗ trợ máy móc, thiết bị của tổ chức Varant.