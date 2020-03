Harry Styles lần đầu lên tiếng về tin đồn hẹn hò Adele

Thời gian vừa qua, tin đồn Harry Styles và hoạ mi nước Anh Adele đang có tình cảm vượt quá mức bạn bè đã được lan truyền rộng rãi khi người hâm mộ phát hiện cả hai đã đi nghỉ mát cùng nhau. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bác bỏ suy đoán này trong chương trình radio Sirius XM cùng Howard Stern.

Anh chia sẻ: ''Tôi cảm thấy như bất cứ khi nào hai ca sĩ đi chơi cùng nhau thì fan lại suy đoán rằng họ đang hẹn hò hoặc đang ghi âm cùng nhau. Nếu không thành đôi thì sẽ có một sản phẩm âm nhạc mới sắp sửa được ra mắt''. Bên cạnh đó, Harry Styles cũng tâm sự rằng những người nổi tiếng như anh thật sự rất khó để tận hưởng một mối quan hệ tình cảm lãng mạn bình thường như bao người.

Cựu ca sĩ nhóm One Direction vẫn nuôi dưỡng ý định kết hôn và có gia đình trong tương lai

Harry Styles cũng tiết lộ rằng anh không quá nỗ lực để tìm kiếm một tình yêu trong thời điểm này và không hề có một ứng dụng hẹn hò nào trong điện thoại. Như bao người đàn ông khác, cựu ca sĩ nhóm One Direction vẫn nuôi dưỡng ý định kết hôn và có gia đình trong tương lai: "Tôi muốn trở thành bố. Đó chắc chắn là điều tôi muốn làm''.

Harry Style là một thành viên của nhóm nhạc nam đình đám Anh quốc - One Direction. Anh được biết đến rộng rãi nhờ tham gia chương trình X Factor năm 2010 với Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan và Liam Payne. Sau khi One Direction tan rã, đĩa đơn đầu tiên của anh - Sign of the times đã đạt được thành công và Harry Styles dần khẳng định vị trí của mình với tư cách ca sĩ độc lập. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh - Falling đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả khi nhận được hơn 9 triệu lượt xem cùng 1 triệu lượt thích trên YouTube chỉ trong 3 ngày ra mắt.