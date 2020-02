Adele giảm cân đến mức hốc hác

Mới đây, người hâm mộ lại tiếp tục lo lắng khi chứng kiến một Adele thiếu sức sống bước ra khỏi phòng tập thể dục ở Los Angeles, Mỹ. Giọng ca Someone like you dường như tiếp tục giảm cân sau khi xuất hiện với vóc dáng thon thả tại bữa tiệc Halloween của Drake vào tháng 10.2019 và trong kỳ nghỉ năm mới ở Anguilla.