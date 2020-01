Hậu ly hôn, Adele tiến tới hẹn hò Harry Styles?

Mới đây, trang Woman’s Day New Zealand khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải bài viết về mối quan hệ tình cảm của Adele và đàn em kém 6 tuổi sau khi cô đệ đơn ly hôn chồng hồi giữa tháng 9.2019. Tờ này tiết lộ cặp sao nước Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm trong chuyến du lịch đến biển Caribbean cách đây ít lâu. Cả hai từng giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết trong suốt thời gian dài và đến hiện tại, tình cảm bạn bè được chuyển hướng sang một mối quan hệ lãng mạn hơn. “Điều này khiến Adele nhìn thấy cậu ấy ở một khía cạnh khác. Tình bạn của họ đã biến thành thứ tình cảm cao hơn từ vài tháng trước. Việc Adele ngày càng tự tin hơn vào bản thân khiến cô có thêm lý do để tin và sẵn sàng lao vào tình yêu một lần nữa sau một lần đổ vỡ”, một nguồn tin tiết lộ với ấn phẩm nói trên.

Người này cũng đề cập thêm rằng Harry Styles đóng vai trò quan trọng trong việc Adele có màn giảm cân ngoạn mục như hiện tại. Cả hai dần nảy sinh tình cảm trong quá trình tương tác với nhau, nam ca sĩ sinh năm 1994 sẵn sàng cùng bà mẹ một con tâm sự, chia sẻ và thậm chí lên hẳn một kế hoạch tập luyện cho cô. Nguồn tin cũng cho biết Adele thừa nhận mình đã phải lòng đàn em. “Họ đã đồng ý không gây áp lực lên mối quan hệ này và hứa với nhau rằng nếu chuyện tình không thành, họ sẽ quay lại làm bạn”, người này nói thêm.

Trang báo trên cho rằng Adele giảm cân rõ rệt như hiện tại là nhờ Harry Styles ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, thông tin trên khiến người hâm mộ “bán tín, bán nghi” bởi chủ nhân hit Rolling in the deep từng tâm sự chính con trai là nguồn động lực giúp cô giảm cân để hoàn thiện bản thân và khỏe mạnh hơn. Hiện cả Adele lẫn Harry Styles vẫn chưa có phát ngôn nào liên quan đến tin đồn hẹn hò. Theo International Business Times, Woman’s Day New Zealand vốn được biết đến với các câu chuyện dựa trên nhưng nguồn tin ẩn danh và không đáng tin cậy nên thông tin về chuyện cặp sao đình đám này hẹn hò có thể chỉ là suy đoán. Chính vì vậy, người hâm mộ của chủ nhân hit Hello xem nhẹ câu chuyện nói trên và cho biết họ sẽ đợi nữ ca sĩ đích thân lên tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên Adele bị đồn hẹn hò tình mới sau khi đệ đơn ly hôn doanh nhân Simon Konecki. Hồi tháng 10.2019, trang Daily Mail từng đưa tin rằng “họa mi nước Anh” được cho là đang phát triển mối quan hệ tình cảm với rapper Skepta - bạn trai cũ của siêu mẫu Naomi Campbell. Tuy nhiên, những lời đồn đoán này nhanh chóng rơi vào quên lãng. Về phía Harry Styles, trước khi bị đồn hẹn hò với đàn chị nổi tiếng, nam ca sĩ 26 tuổi đã được biết đến là một chàng trai đào hoa khi sở hữu nhiều mối tình chớp nhoáng với hàng loạt mỹ nhân như: Caroline Flack, Emma Ostilly, Emily Atack, Taylor Swift, Kendall Jenner…