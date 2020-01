Fan lo lắng vì Adele gầy gò, kém sắc sau khi giảm gần 20kg

“Họa mi nước Anh” vừa có chuyến đi thư giãn cuối tuần tại đảo Anguilla thuộc vùng Caribbean cùng nam ca sĩ điển trai Harry Styles và một vài người bạn. Trong loạt ảnh được truyền thông đăng tải, Adele khiến nhiều người không nhận ra, thậm chí hốt hoảng vì thân hình khác xa vẻ ngoài mũm mĩm, tươi tắn trước kia. Giọng ca Hello sở hữu gương mặt gầy xương, mắt sâu, làn da nhăn nheo lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Hồi tháng 10.2019, Adele cũng từng khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng gầy trông thấy khi cô xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của rapper Drake. Tuy nhiên, lần này bà mẹ một con gầy hơn nhiều so với ngoại hình cách đây hơn hai tháng.

Diện áo khoét cổ sâu, ngôi sao người Anh vô tình để lộ phần xương quai xanh gầy gò và vòng một kém săn chắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ

Một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly cách đây ít lâu rằng ngôi sao sinh năm 1988 bắt đầu lao vào hành trình giảm cân từ nhiều tháng qua với mục đích bản thân khỏe mạnh hơn và làm tấm gương tốt cho con trai. Người này cho biết nữ ca sĩ chú trọng việc giảm cân để cải thiện sức khỏe hơn là đề cao chuyện đẹp xấu. Để đạt được mục tiêu đề ra, chủ nhân hit Rolling in the deep đã thuê một huấn luyện viên cá nhân ở Los Angeles (Mỹ) hỗ trợ mình. Cô chăm chỉ với các bài tập kéo dài 60 phút mỗi ngày cùng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Được biết, nữ ca sĩ đã dần thích nghi với việc tập luyện và xem đó là một thói quen lành mạnh cần được duy trì.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng với tốc độ giảm cân quá nhanh của nữ ca sĩ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ

Thay vì trông thon gọn và săn chắc hơn xưa, nhiều người hâm mộ của Adele không khỏi lo lắng cho ngôi sao 31 tuổi vì trông cô gần như gầy trơ xương, làn da chảy xệ vì giảm gần 20kg trong khoảng thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Adele trông thiếu sức sống, ốm yếu và kém sắc hơn trước đồng thời bày tỏ sự lo lắng trước chuyện giảm cân quá độ của cô. Nhiều ý kiến được đưa ra: “Hiện tại cô ấy trông quá gầy và tôi tự hỏi người hâm mộ của Adele có thấy lo lắng cho cô ấy không”, “Ai đó hãy khuyên cô ấy ăn uống đủ chất hơn, cô ấy thực sự rất gầy và trông không có gì là khỏe mạnh. Cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Adele”, “Chưa có ngôi sao nào mà tôi cảm thấy khi mập trông sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy sức sống hơn, ngoại trừ Adele”,…

Trong khi đó, một số người hâm mộ cũng bày tỏ sự bức xúc trước những ý kiến góp ý có phần tiêu cực và soi mói từ cư dân mạng. Bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe của thần tượng, fan của giọng ca Someone like you bày tỏ: “Lúc cô ấy mập thì mọi người khuyên cô ấy nên giảm cân. Đến khi cô ấy gầy đi rồi thì lại mổ xẻ, chê bai này nọ. Sống sao cho vừa lòng hết tất cả đây?”.

Hồi tháng 10, Adele đã xuất hiện với vóc dáng dáng thon gọn hơn xưa nhưng cô không đến mức gầy gò như hiện tại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ

Có thể thấy ngoại hình của Adele thay đổi trông thấy kể từ khi đổ vỡ hôn nhân với Simon Konecki. Cụ thể, hồi cuối tháng 4.2019, ngôi sao 31 tuổi khiến truyền thông lẫn người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận ly thân với ông xã. Vợ chồng giọng ca Hello cam kết sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai đồng thời giữ kín lý do khiến hôn nhân của họ rạn nứt. Tháng 9 cùng năm, Adele đệ đơn ly hôn lên tòa án, kết thúc 8 năm gắn bó mặn nồng. Không lâu sau đó, cô xuất hiện với thân hình thon gọn hơn xưa tại tiệc sinh nhật của rapper Drake. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Simon Konecki, giọng ca 8X miệt mài tập luyện để thích nghi với cuộc sống mới, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Ngày trước tôi hay khóc nhưng giờ tôi chỉ đổ mồ hôi”.