Haruki Murakami và những gương mặt đàn ông trong tập truyện ngắn mới 'First Person Singular'

Tập truyện ngắn First Person Singular của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami đã chính thức ra mắt độc giả khắp thế giới . Tác phẩm bao gồm 8 truyện ngắn, được kể ở ngôi thứ nhất, do dịch giả Philip Gabriel chuyển ngữ sang tiếng Anh. Trước đó, First Person Singular ra mắt tại Nhật Bản - quê nhà của Murakami vào năm 2020.