Harvey Weinstein bị bắt vì tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục

Harvey Weinstein năm nay 66 tuổi, ông bố 5 con với 2 đời vợ, bị buộc tội hãm hiếp ở cấp độ thứ nhất và thứ ba, một phụ nữ vào năm 2013, và các hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ khác vào năm 2004. Không nạn nhân nào được nêu tên trong phiên xử ở Manhattan, theo AFP.

"Các cáo buộc hôm nay phản ánh sự tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra đang diễn ra, sẽ diễn ra", luật sư ở quận Manhattan (Mỹ) Cyrus Vance bày tỏ với truyền thông. Ông cũng không quên ca ngợi "những người dũng cảm" đã đứng lên tố cáo và kêu gọi những người khác lan rộng phòng trào #MeToo ở Mỹ và trên thế giới.

Ảnh: AFP Harvey Weinstein ra trình diện Sở Cảnh sát New York sau 8 tháng bị tố cáo

Theo AFP, nhà sản xuất đình đám đã nộp 1 triệu USD tiền mặt để được tại ngoại trong thời gian chờ ra hầu tòa tiếp theo. Ông bị tịch thu hộ chiếu và phải đeo thiết bị theo dõi GPS 24/7.

Sự nghiệp của Weinstein lao dốc kể từ tháng 10, sau những cáo buộc tấn công tình dục bùng nổ trên tờ The New York Times và New Yorker. Không chỉ khiến ông này phải đóng cửa công ty sản xuất phim, scandal còn châm ngòi cho việc bùng nổ phong trào chống quấy rối tình dục trên khắp nước Mỹ, ở cả nhiều ngành công nghiệp khác.

Tính đến nay đã có gần 100 phụ nữ cáo buộc Weinstein về các tội danh khác nhau, từ quấy rối tình dục đến tấn công và hiếp dâm trong nhiều thập niên. Salma Hayek, Gwyneth Paltrow và Angelina Jolie nằm trong số hơn hai chục nữ diễn viên nói rằng họ bị nhà sản xuất quấy rối tình dục. Một số ít, bao gồm Asia Argento và Rose McGowan, cho biết họ bị hãm hiếp.

Cựu diễn viên Lucia Evans tố cô bị buộc phải quan hệ tình dục bằng miệng với ông trùm Hollywood vào năm 2004, còn nữ diễn viên Boardwalk Empire Paz de la Huerta cáo buộc Weinstein cưỡng hiếp cô hai lần tại căn hộ ở New York vào cuối năm 2010.

Ảnh: AFP Vẻ mặt thất thểu của nhà sản xuất được coi là quyền lực bậc nhất "kinh đô điện ảnh thế giới"

Các nhà chức trách New York đã điều tra tích cực trong nhiều tháng, dưới áp lực ngày càng tăng từ các nữ diễn viên Hollywood để đưa Weinstein ra công lý. Hiện các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Trước khi dính cáo buộc hình sự đầu tiên, ông đã phải đối mặt với một loạt các vụ kiện dân sự khi đệ đơn xin phá sản.

Luật sư bào chữa cho Weinstein chia sẻ sau phiên tòa rằng khách hàng của mình sẽ không nhận tội và vẫn luôn "từ chối bất kỳ hoạt động tình dục không đồng thuận".

"Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc này", luật sư của Weinstein nói thêm.

Sau phiên tòa, nhiều sao nữ đã bày tỏ sự hài lòng. "Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không nghĩ sẽ thấy cái ngày mà ông ta bị còng tay", McGowan nói với đài truyền hình ABC.

"Hôm nay Harvey Weinstein sẽ thực hiện bước đầu tiên của mình trên con đường không thể tránh khỏi - đến địa ngục. Chúng tôi, những người phụ nữ, cuối cùng đã có hi vọng thực sự vào công lý", nữ diễn viên Argento tweet.

Được biết phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30.7.