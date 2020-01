Hậu chia tay Liam Payne, Cheryl tìm người hiến tinh trùng để sinh thêm con

Sau đổ vỡ với giọng ca đình đám một thời của nhóm nhạc One Direction, nữ ca sĩ người Anh Cheryl đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên cậu con trai 2 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, giọng ca sinh năm 1983 bày tỏ mong muốn có thêm nhóc tì khác ngoài quý tử đầu lòng. Mỹ nhân 36 tuổi đang cân nhắc việc sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong tương lai gần nhằm tiếp tục có thêm con trước khi tuổi tác quá cao. Thêm vào đó, giám khảo đình đám của The X Factor cũng không mong đợi nhiều vào sự xuất hiện của người mới sau loạt tình cảm thất bại trong quá khứ. Đó là lý do người đẹp tóc nâu muốn tự mình sinh con.

Theo Daily Mail, Cheryl đang nghĩ đến chuyện tìm kiếm một người hiến tinh trùng phù hợp để có thể sớm thực hiện mong ước của bản thân. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà mẹ một con cho biết có lẽ cô sẽ tìm kiếm người đàn ông này ở nước ngoài thay vì tại Anh để tránh việc cha con nhận nhau. “Bạn có thể tìm kiếm người hiến tinh trùng ở nước ngoài. Thật khó để tưởng tượng cảnh một người đàn ông từ Newcastle (quê của nữ ca sĩ tại Anh) bất ngờ đến nhà bạn và nói rằng: đó là con của tôi!”, nữ ca sĩ hóm hỉnh trả lời. Ngôi sao này cũng cho biết ở tuổi 36, cô không còn quá tập trung vào bản thân hay ưu tiên trước hết cho sự nghiệp mà muốn dành mối quan tâm đến vấn đề con cái.

Nữ ca sĩ người Anh tiết lộ đang có cuộc sống hạnh phúc và mong muốn sinh thêm em cho con trai 2 tuổi ẢNH: INSTAGRAM NV

Dự định của Cheryl nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong đó, một tổ chức mang tên Fathers4Justice chuyên bảo vệ quyền lời của nam giới không ngần ngại công khai lên án kế hoạch của nữ ca sĩ. Các nhà hoạt động của nhóm này gọi nữ ca sĩ 36 tuổi là “kẻ ăn cắp tinh trùng” đồng thời bày tỏ nỗi bức xúc khi nhiều nam giới tình nguyện hiến tinh trùng cho những phụ nữ như cô. Các ý kiến của Fathers4Justice đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của tổ chức cho rằng nữ ca sĩ người Anh đang có ý định tạo ra một đứa trẻ không cha, gây ra không ít thiệt thòi về mặt tinh thần cho chúng. Đặc biệt, vì cô là người nổi tiếng, nhiều người lo ngại Cheryl sẽ “truyền cảm hứng” cho những phụ nữ khác làm điều tương tự.

Một cư dân mạng quan ngại: “Tìm kiếm một đứa con rồi sau đó loại người bố ra khỏi cuộc sống của chúng, thật đáng sợ”. Trong khi đó, Fathers4Justic cũng nhấn mạnh thêm: “Ngoài các vấn đề nhân quyền, hành động của cô ấy có nguy cơ khuyến khích phụ nữ tạo ra một thế hệ trẻ em không cha. Ở Anh, hiện đã có quá nhiều gia đình như thế, đây thực sự là thực trạng đáng báo động”. Theo số liệu được Daily Mail trích dẫn, năm 2017, số trẻ em sinh ra bằng tinh trùng hiến tặng tại Anh lên tới 1.515 trong khi năm 2012, con số này chỉ có 934. Điều này khiến nhiều người quan ngại về một thế hệ trẻ em lớn lên trong cảnh không hề có sự tồn tại của người cha.

Cheryl và Liam Payne thời còn mặn nồng. Cặp cô - trò kém nhau 10 tuổi từng có hai năm chung sống hạnh phúc và một con trai kháu khỉnh ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cheryl sinh năm 1983, cô nổi tiếng với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Girls Aloud và ngồi ghế giám khảo nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ với cầu thủ bóng đá Ashley Cole và doanh nhân Jean-Bernard Fernandez-Versini, Cheryl xác nhận hẹn hò với Liam Payne hồi 2016 rồi sinh con trai cho tình trẻ kém 10 tuổi vào năm 2017. Tháng 7.2018, cả hai chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Hiện Cheryl tự mình chăm sóc con trai trong khi Liam Payne mải mê tận hưởng cuộc sống tự do và liên tục dính tin đồn tình cảm.