HBO Max cân nhắc làm loạt phim hoạt hình 'Game of Thrones'

Các giám đốc điều hành của HBO Max, thuộc sở hữu của WarnerMedia và AT&T, bắt đầu tổ chức các cuộc họp với một số biên kịch về việc sản xuất series phim truyền hình hoạt hình Game of Thrones có thể dành cho cả khán giả người lớn. Tuy nhiên, người phát ngôn của HBO Max không bình luận gì về thông tin này.

Game of Thrones dựa trên tiểu thuyết của George R.R.Martin trở thành một hiện tượng toàn cầu và giành được vô số giải thưởng trong đó có Emmy, bao gồm nhiều giải cao nhất cho phim truyền hình dài tập hay nhất. Mùa đầu tiên của Game of Thrones công chiếu trên HBO vào ngày 17.4.2011. Loạt phim đã kết thúc vào mùa 8 trên HBO vào ngày 19.5.2019.

Hannah Murray trong phim Game of Thrones ẢNH: IMDB

Tính đến mùa 7 series phim Game of Thrones thu hút đến 32,8 triệu lượt xem mỗi tập so với mùa 6 là 25 triệu lượt xem/tập. Series Game of Thrones đưa tên tuổi hàng loạt diễn viên rực sáng: Peter Dinklage, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Hannah Murray… Phim quy tụ dàn diễn viên khủng có mùa lên đến hơn 250 người.

Các nhà điều hành HBO đang tìm cách phát triển loạt phim hoạt hình Game of Thrones mới được nhượng quyền thương mại khi họ phải cạnh tranh gay gắt với Walt Disney, Netflix và những công ty phát hành phim trực tuyến khác để thu hút khán giả.