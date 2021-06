Hé lộ phần 7 của series bom tấn 'Transformers'

Ngày 22.6, Paramount Pictures tiết lộ phần tiếp theo trong loạt phim Transformers có tựa Rise of the Beasts. Bom tấn hành động tập trung vào những người máy biến hình Maximals và Predacons.

Phim do Steven Caple Jr. (33 tuổi, từng cầm trịch Creed II) đạo diễn với sự tham gia diễn xuất chính của Anthony Ramos và Dominique Fishback.

Rise of the Beasts lấy bối cảnh năm 1994, tiếp tục dòng thời gian sau Bumblebee (ra rạp năm 2018) vào thập niên 1980. Phần 7 diễn ra ở Brooklyn, New York (Mỹ) sau đó là Peru. Đạo diễn Caple Jr. cho biết trong buổi họp báo hôm 22.6 rằng chính phủ Peru thậm chí đang làm việc với họ để phim có thể quay ở thành phố cổ Machu Picchu.

Mark Wahlberg (vai Cade Yeager) trong phần 5 Transformers: The Last Knight ẢNH: IMDB

Rise of the Beasts đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu ở thập niên 1990, giới thiệu loạt robot Maximals, Predacons, Terrorcons cũng như cuộc chiến trên trái đất giữa Autobots và Decepticons.

Anthony Ramos (30 tuổi) nói với phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến: “Beast Wars là series phim truyền hình tôi ưa thích từ nhỏ. Tôi đã ngồi trước TV mỗi tuần để xem Beast Wars. Vì vậy, khi đọc kịch bản Rise of the Beasts, đầu tôi gần như nổ tung ra khỏi cơ thể vì phấn khích”.

Anthony Ramos và Dominique Fishback (30 tuổi) không thể nói nhiều về nội dung phim nhưng Ramos đã gợi ý rằng các robot và tình tiết trong phim gần như đưa anh thật sự dấn thân vào cuộc phiêu lưu theo đúng nghĩa đen.

Rise of the Beasts do Joby Harold viết kịch bản, là phần tiếp nối vũ trụ Transformers. 5 phần đầu gồm Transformers (2007), Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014) và The Last Knight (2017) do Michael Bay đạo diễn với diễn xuất chính lần lượt của Shia LaBeouf và Mark Wahlberg. Phần 6 – Bumblebee được Travis Knight chỉ đạo. Cả 6 phần phim gây được tiếng vang với các nhà phê bình và người hâm mộ, thu về hơn 4,8 tỉ USD toàn cầu.