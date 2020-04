Hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ sắp phá sản vì dịch Covid-19

Theo New York Post hôm 10.4 (giờ địa phương), chuỗi rạp chiếu phim AMC hiện đang trong quá trình bàn bạc để thuê công ty luật Weil Gotshal & Manges nhằm xem xét về khả năng phải nộp đơn phá sản theo quy định của luật Phá sản Hoa Kỳ. Đội ngũ của Weil Gotshal được lãnh đạo bởi luật sư Ray Schrock, người đã làm cố vấn phá sản cho nhiều doanh nghiệp lớn như: PG&E, chuỗi siêu thị Fairway, cửa hàng bán lẻ của Sears Holdings…

Một người trong cuộc cảnh báo rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng và vẫn chưa rõ việc đơn vị trên sẽ thuê những nhà cố vấn khác cho việc tái cấu trúc hay không. Tuy nhiên, việc đệ đơn phá sản có khả năng cao sẽ xảy ra vì công ty đã bắt đầu không trả tiền thuê mặt bằng ở khắp các chi nhánh của AMC. “Bạn sẽ không thuê Ray trừ khi bạn muốn đệ đơn phá sản. Bạn sẽ không trả tiền cho họ theo từng giờ chỉ để họ uống bia với mình”, New York Post trích lời một nguồn tin. Hiện phía AMC cũng như công ty Weil Gotshal vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến thông tin sắp phá sản mà truyền thông Mỹ đăng tải những ngày gần đây.

AMC thành lập vào năm 1920 và được biết đến là hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ. Doanh nghiệp có trụ sở đặt tại Leawood, Kansas (Mỹ) và sở hữu hơn 8.200 màn hình ở 661 rạp nội địa. Ngoài ra, đơn vị này cũng nắm khoảng 2.200 màn hình ở 244 rạp tại châu Âu.

Trong khi các đơn vị kinh doanh rạp chiếu phim như AMC đang lao đao vì dịch Covid-19, nhiều hãng phim lớn cũng sớm trì hoãn việc phát hành loạt bom tấn như: No time to die, Wonder Woman 1984 , Fast and Furious 9…