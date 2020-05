Henry Cavill tiếp tục đóng Superman

Theo Variety hôm 28.5, Henry Cavill chưa có ý định treo chiếc áo choàng của mình. Bằng chứng là các nguồn tin thân cận vừa tiết lộ với tạp chí kể trên rằng nam diễn viên 37 tuổi đang trong quá trình đàm phán với Warner Bros. để trở lại với vai Superman/Clark Kent vốn đã gắn liền với tên tuổi của anh suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, hãng phim vẫn chưa có kế hoạch gì cho tác phẩm tiếp theo về Superman. Các nguồn tin của Variety cho hay Henry Cavill có thể sẽ chỉ xuất hiện với vai phụ hoặc khách mời trong các bộ phim sắp tới của vũ trụ điện ảnh DC như: Aquaman 2, The Suicide Squad hay The Batman. Tuần trước, nam diễn viên U.40 đã xuất hiện trên livestream của đạo diễn Zack Snyder nhằm công bố bản đặc biệt của Justice League dự kiến trình làng vào năm 2021 và bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với nhân vật Superman. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và mong đợi sự trở lại của nam thần cơ bắp trong chiếc áo choàng huyền thoại.

Fan mong ngóng "siêu nhân" Henry Cavill trở lại với vũ trụ DC ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tài tử người Anh lần đầu tiên thể hiện nhân vật siêu anh hùng mang tính biểu tượng này trong Man of Steel năm 2013 rồi trở lại với Batman v Superman: Dawn of Justice năm 2016 và Justice League ra rạp hồi 2017. Tuy nhiên, từ năm 2018, tin đồn Henry Cavill giã từ vai Superman đã được truyền thông và người hâm mộ bàn tán xôn xao. Nếu như nam diễn viên sinh năm 1983 có động thái đáng ngờ ám chỉ bỏ vai thì phía Warner Bros. lại đưa ra phát ngôn mập mờ: “Vẫn chưa có kế hoạch cho những bộ phim của Superman sắp tới. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng đặc biệt và mối quan hệ tốt đẹp với Henry Cavill, điều đó sẽ không thay đổi”. Dù quản lý của sao phim The Witcher là Dany Garcia đã phủ nhận chuyện nam diễn viên giã từ Superman, những đồn đoán liên quan đến việc anh bỏ vai vẫn gây hoang mang người hâm mộ.

Bẵng đi một thời gian, Henry Cavill bất ngờ tiết lộ rằng anh không từ bỏ vai diễn biểu tượng này thông qua cuộc trò chuyện với tạp chí Men's Health hồi tháng 12.2019. “Chiếc áo choàng vẫn nằm trong tủ đồ của tôi, nó vẫn là của tôi. Tôi sẽ không ngồi yên lặng trong bóng tối và để mặc mọi thứ diễn ra. Tôi vẫn chưa từ bỏ vai diễn này. Vẫn còn nhiều thứ mà tôi phải làm cho Superman. Rất nhiều câu chuyện phải kể và tôi vẫn muốn lột tả hết những chiều sâu tâm lý của nhân vật. Tôi muốn đưa Superman từ truyện tranh lên màn ảnh một cách chân thực nhất. Với tôi, điều đó mới thực sự quan trọng. Superman vẫn cần thực thi công lý và điều tôi muốn nói là: Bạn cứ chờ đó đi”, nam nghệ sĩ từng bày tỏ.

Vai diễn Superman có công đưa tài tử người Anh đến gần hơn với khán giả quốc tế ẢNH: WARNER BROS.