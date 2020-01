'Her Blue Sky’ gây xúc động với chuyến du hành về thời thanh xuân

Tiếp nối thành công của hai bộ phim hoạt hình Anohana: Đóa hoa ngày ấy chúng ta cùng ngắm (2013) và The Anthem of the Heart (Tiếng hát từ trái tim - 2015), bộ đôi đạo diễn và biên kịch Tatsuyuki Nagai - Mari Okada tái xuất với Her Blue Sky (tựa Việt: Bầu trời xanh của em).

Gợi nhớ thời thanh xuân

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về những người trẻ, lựa chọn trưởng thành theo một cách khác nhau.Tuy nhiên, khi cuộc sống không như mơ, những giấc mộng thời thanh xuân đều không thành hiện thực, họ trượt dài trong tù túng và bế tắc, mong muốn tìm kiếm sự ổn định hoặc ra đi đến chân trời mới. Bắt gặp chính mình ở phiên bản thời trẻ, tràn trề năng lượng và tình yêu cuộc sống, mỗi người dần nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ, tìm lại cảm hứng vươn lên để bước tiếp chặng đường dài phía trước.

Nếu được gặp lại chính mình cách đây 13 năm, chúng ta sẽ nói gì với bản thân? Ảnh: CloverWorks

Trong Her Blue Sky, mối quan hệ giữa những người trẻ khéo léo được lồng ghép đan xen hiện tại và quá khứ. Cuộc sống như một vòng tròn định mệnh. Ở đó, con người gặp lại nhau vào những thời điểm bất ngờ nhất, để rồi nhận ra người này đang là chính bản thân mình khi trước, với những khát vọng, hoài bão, và cả những sự phân vân, toan tính trong nghề nghiệp.

Những nhân vật trong Her Blue Sky đại diện cho những kiểu người trẻ khác nhau tìm cách thực hiện ước mơ của mình. Shinno mong muốn thành một nhạc sĩ nổi tiếng, ra album độc lập và có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhưng sau đó, khi quay trở về nơi mình lớn lên, anh vẫn chỉ là một người đánh đàn phụ trong ban nhạc của nghệ sĩ ít tiếng tăm. Aoi muốn lên Tokyo học nhạc, tuy nhiên thay vì ước mơ hồi bé là trở thành một tay bass trong ban nhạc của Shinno, mục đích chính của cô bé lại là để trốn chạy khỏi chị gái mình, giúp chị có cơ hội thực hiện những điều bản thân mong muốn. Chị gái của Aoi là Akane có suy nghĩ đối lập với em khi chủ động lựa chọn việc chăm sóc cô bé làm hạnh phúc. Cô sống trong vỏ bọc của một người đảm đang, hài lòng với cuộc sống, nhưng thực tế, Akane luôn len lén trốn ra góc riêng ngồi khóc một mình.

Dù mỗi ước mơ chưa thể đến đích, tác phẩm vẫn tràn ngập những khung hình tươi sáng, thể hiện sự lạc quan tràn đầy. " Giấc mơ thời thanh xuân sẽ sống mãi như khung trời xanh ngày ấy dù chúng ta có đạt được giấc mơ ấy hay không", đó là thông điệp đầy ý nghĩa mà phim muốn gửi gắm, nhắc nhở con người phải luôn tin vào bản thân, nỗ lực tiến lên phía trước để có cơ hội chạm vào những điều kỳ diệu mà mình mong muốn.

Tác phẩm gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu Ảnh: CloverWorks

Sống chậm lại để suy ngẫm

Đạo diễn Tatsuyuki Nagai và nhà biên kịch Mari Okada vốn nổi tiếng là cặp đôi ăn ý trong việc kể những câu chuyện pha trộn giữa hiện thực đời thường và nhân vật kỳ ảo. Her Blue Sky vì thế nhuốm một màu sắc bí ẩn, như hư như thực, khiến người thưởng thức phải chậm lại để dành thời gian suy ngẫm. Đôi khi ta tự hỏi liệu phiên bản Shinno thời trẻ có phải chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí của Shinno ở ngưỡng tuổi 30? Là anh đang tự nhắc nhở mình về những mơ ước quá vãng hay anh đang chìm trong cơn mộng tưởng và vô tình lạc bước quay về thời thanh xuân?

Sau tất cả, dù mọi thứ có đổi thay theo thời gian, bầu trời vẫn cứ xanh trong. Mỗi chúng ta hãy nhìn vào đó để học cách đón nhận, học cách hóa giải, và rồi trưởng thành, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Her Blue Sky là một ly cocktail để lại nhiều dư vị, khiến người thưởng thức cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn và bồi hồi xao xuyến. Tác phẩm giống như chuyến tàu hoài niệm, đưa con người về lại với thanh xuân phơi phới một thời.

Her Blue Sky được đề cử trong hạng mục Phim hoạt hình nước ngoài hay nhất và Phim ấn tượng nhất tại Liên hoan phim quốc tế Sitges (Tây Ban Nha) lần thứ 52 (2019).