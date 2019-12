Hồ Việt Trung gặp tai nạn khi đang quay MV

Theo chia sẻ của ê-kíp, khi đang thực hiện một cảnh quay trên một chiếc xuồng nhỏ ở giữa sông, trong lúc Hồ Việt Trung đứng trên xuồng để hát, không may chiếc xuồng chao đảo khiến anh mất thăng bằng rơi xuống sông. May mắn, trong ê-kíp có nhân viên biết bơi nên đã ứng cứu kịp thời. Dù rất đau và lạnh nhưng Hồ Việt Trung luôn trấn an mọi người: “Không sao đâu, đau và lạnh xíu là hết ngay thôi”. Sau đó, nam ca sĩ cố chịu lạnh để bộ phận phục trang làm khô trang phục, anh tiếp tục hoàn thành cảnh quay đúng với ý đồ và yêu cầu của đạo diễn.