Hòa giải thành bản quyền tác phẩm Think and Grow Rich của Napoleon Hill

Đại diện hai đơn vị tham dự có bà Trần Phương Thảo, Tổng giám đốc Thái Hà Books và ông Nguyễn Văn Phước, sáng lập First News - Trí Việt.

Theo ông Nguyễn Văn Phước trình bày: Ngày 26.1.2005 First News - Trí Việt mua bản quyền cuốn sách Think and Grow Rich - 1966 Revised 21st Century Edition từ Tổ chức Napoleon Hill Foundation. Đây là tác phẩm nổi tiếng thế giới về phát triển bản thân được viết bởi tác giả Napoleon Hill vào năm 1937. Năm 2008, đơn vị đã liên kết với NXB Trẻ xuất bản với tựa đề Think and Grow Rich - Cách nghĩ để thành công (Phiên bản dành cho thế kỷ 21), sau này First News - Trí Việt thống nhất tên sách là Nghĩ giàu và làm giàu với ba phiên bản: bìa cứng, bìa mềm và khổ nhỏ. Ngày 25.9.2007, Thái Hà Books cũng mua bản quyền cuốn sách Think and Grow Rich - The Original Version, Restored and Revised của tác giả Napoleon Hill (Ross Cornwell biên tập và chú giải) từ Mindpower Press. Năm 2009, đơn vị đã liên kết với NXB Lao động Xã hội xuất bản có tựa đề Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu