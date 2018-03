Hoa hậu H’Hen Niê mặc trang phục Ê Đê làm Đại sứ Giờ trái đất 2018

Giờ trái đất là sự kiện xã hội có quy mô, là sáng kiến của quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) để tiết kiệm điện, chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ trái đất 2018 tại Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì tổ chức và thực hiện. Khẩu hiệu của chiến dịch năm nay là Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn. Theo chương trình, 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc đồng loạt tắt đèn một giờ đồng hồ trong tối 24.3 để hưởng ứng chiến dịch.

Trong vai trò Đại sứ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cùng ca sĩ Trung Quân, Bảo Trâm biểu diễn tiết mục đặc biệt trên nền bài hát nổi tiếng Heal The World. Người đẹp gốc Ê Đê có dịp khoe chất giọng truyền cảm qua phần độc thoại nói về vấn đề bảo vệ môi trường và góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn. Để chuẩn bị cho phần biểu diễn này, H’Hen Niê đã tập luyện nhiều lần và thường xuyên tự nói chuyện trước gương để có thể truyền tải thông điệp của chiến dịch đến với mọi người. Bên cạnh đó, người đẹp có phần giao lưu, trò chuyện với khán giả, truyền cảm hứng xoay quanh chủ đề Hôm nay tôi sống xanh hơn.

H'Hen Niê độc thoại dẫn dắt vào tiết mục mở màn... ...và cùng các ca sĩ hòa giọng trong ca khúc Heal The World



Lần đầu tiên tham gia chiến dịch ý nghĩa này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ: “Qua tiết mục mở màn Heal The World, Hen và các anh chị tham gia chiến dịch muốn gửi đến khán giả thông điệp về bảo vệ mẹ thiên nhiên, cũng chính là môi trường sống của chúng ta. Hiện nay, trái đất đang đối diện với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái, dẫn đến nhiều thiên tai như băng tan, sạt lở, biến đổi khí hậu, bão lũ… Tất cả những điều ấy là mối đe dọa đến đời sống của chúng ta, mà cụ thể là môi trường sống. Mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bằng những hành động cụ thể. Không cần bạn phải làm gì to tát, chỉ cần một hành động nhỏ như tắt điện khi không sử dụng cũng góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn”.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục tham gia các chương trình, chiến dịch vì cộng đồng, Hoa hậu H’Hen Niê còn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.