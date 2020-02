Hoa hậu H'Hen Niê: Muốn trở thành đả nữ, tôi phải cố gắng rất nhiều

Thông tin Hoa hậu H’Hen Niê trở thành nữ chính phim điện ảnh hành động 578 với tên gọi Phát đạn của kẻ điên gây xôn xao dư luận. Cô từng bật mí đã học võ 6 tháng để chuẩn bị cho bộ phim. Vì lịch trình làm việc khá dày đặc nên H’Hen Niê đã tranh thủ sắp xếp và học những khi có thời gian. Trong loạt hình ảnh hậu trường được bật mí, Hoa hậu H’Hen Niê thực hiện nhiều động tác võ thuật khó, đòi hỏi nền tảng thể lực và sức bền tốt, nhất là các động tác về tay và chân.

H'Hen Niê tích cực tập luyện cho vai diễn đầu tay Ảnh: NVCC

H'Hen Niê cho biết do có sẵn nền tảng thể lực cũng như tập gym từ trước nên khi tham gia tập luyện võ thuật chuẩn bị cho bộ phim 578, cô không gặp nhiều khó khăn. “Những buổi đầu thì có hơi mệt một xíu do phần lớn các động tác võ đều đòi hỏi phải dùng nhiều sức, sự phản ứng nhanh của tay và chuyển động linh hoạt của chân, cùng với đó là sự tập trung. Nhưng những bữa sau, khi đã quen với mọi người và nhịp tập, tôi không tốn nhiều sức nữa. Không chỉ mình tôi mà cả đoàn phim có rất nhiều người tập võ, mình không thể nào than mệt mà bỏ cuộc được, ai cũng đều phải cố gắng như nhau”, người đẹp sinh năm 1992 tâm sự.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự: “Tập võ cũng giúp tôi lấy lại vóc dáng đẹp của mình trước đây vì sau Tết, tôi tăng cân khá nhiều. Tôi không gặp chấn thương nào cả, trước khi tập mọi người có hướng dẫn những động tác khởi động, rồi tập cũng có dụng cụ bảo hộ nữa. Mọi thứ rất an toàn”.

Người đẹp cho biết cô không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện Ảnh: NVCC

Hiện, H’Hen Niê đang trong giai đoạn tập luyện cùng đoàn làm phim, chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên sẽ được ghi hình trong thời gian tới. Chia sẻ về việc phát triển hình ảnh theo hướng đả nữ, H'Hen Niê thẳng thắn: “Tôi chưa thể nói trước là mình muốn theo hình ảnh nào. Hình tượng đả nữ đã từng có nhiều chị thành công nên muốn trở thành đả nữ mới của điện ảnh Việt, đó là một thử thách khó khăn mà tôi phải cố gắng rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, tôi đặt mục tiêu là hoàn thành tốt những vai diễn phù hợp với mình, theo tiêu chí mình cảm được nhân vật và có thể sống trọn vẹn với nhân vật đó. Tuy nhiên, chuyện tương lai thì không ai nói trước được, nếu hiệu ứng của phim 578 tốt, biết đâu tôi sẽ nghĩ đến chuyện theo hình tượng đả nữ”.

Được biết 578 là dự án điện ảnh đầu tay của H'Hen Niê với nhiều pha hành động kịch tính như đấu với cao thủ, phối hợp với ô tô, xe phân khối lớn… “Lý do đầu tiên tôi chọn H’Hen Niê là vì cô ấy có gương mặt điện ảnh. Tôi tin chắc nếu H’Hen Niê tiếp tục theo đuổi điện ảnh thì sớm thôi Hollywood sẽ gọi tên cô ấy. Tôi khám phá được khả năng của cô ấy qua buổi casting đầu tiên, một chất diễn xuất rất khác. Thực sự nó rất khác. Nó tạo cảm hứng đối với tôi cho vai diễn trong bộ phim này. Ngoài ra thì H’Hen Niê là người rất nghiêm túc trong công việc”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.