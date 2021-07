Hoa hậu Khánh Vân san sẻ khó khăn với người khuyết tật bán vé số tại TP.HCM

Á hậu Kim Duyên trao 100 triệu đồng cho quỹ vaccine tỉnh Long An Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên đã cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ vaccine phòng chống Covid -19 tại tỉnh Long An. Đây là hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch do tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện. Thông qua số tiền ủng hộ quỹ vaccine, Á hậu Kim Duyên mong muốn sẽ sớm có đủ vaccine cho người dân, để người dân an tâm sinh hoạt và làm việc, bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng. Á hậu Kim Duyên (thứ 2 từ trái qua) ủng hộ quỹ vaccine tỉnh Long An Ảnh: NSCC Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với các người đẹp như Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên... cũng quyên góp được số tiền 750 triệu đồng, tiến hành xây dựng 2 cây cầu giúp người dân tỉnh Long An đỡ vất vả, khó khăn trong việc đi lại khi mùa mưa đến.