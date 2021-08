Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe giọng hát ở 'Cuộc hẹn cuối tuần'

Trò chuyện cùng biên tập viên Quốc Khánh, Lương Thùy Linh chia sẻ về cuộc sống của một sinh viên Trường đại học Ngoại thương, chuyện bạn bè đã tự đăng ký cho cô đi thi hoa hậu cùng sự phản đối của gia đình, bên cạnh đó là những trải nghiệm sau khi cô nhận vương miện hoa hậu. Trong chương trình, Hoa hậu Lương Thùy Linh và ca sĩ Dương Edward cũng chia sẻ quan điểm về chủ đề người trẻ đối đầu với áp lực xã hội, việc tuyển dụng, duy trì sự ổn định trước áp lực công việc. Đặc biệt, hoa hậu còn khoe giọng hát cùng ca sĩ Dương Edward với ca khúc Can you feel the love tonight.