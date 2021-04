Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra kêu gọi giúp Ấn Độ vượt qua đại dịch Covid-19

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra sử dụng mạng xã hội Twitter với hơn 27 triệu người theo dõi để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra ở Ấn Độ. Cô vừa đăng một đoạn video quay tại nhà riêng ở London (Anh) lên Instagram và chia sẻ trong video rằng: “Chúng ta, với tư cách một cộng đồng toàn cầu, cần quan tâm đến tình trạng dịch bệnh tại Ấn Độ. Bởi vì, trừ khi tất cả an toàn, không ai thực sự an toàn”.