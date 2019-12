Hoa khôi Đại học Hutech đại diện Việt Nam thi 'Hoa khôi Sinh viên Thế giới'

Nguyễn Thị Thanh Khoa là một gương mặt không quá xa lạ trong làng người mẫu Việt Nam hiện nay, cô sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng số đo 3 vòng đạt chuẩn lần lượt là 82-64-92. Với chiều cao 1,77m lý tưởng, chân dài hiện là người mẫu tự do và thường xuyên xuất hiện tại những sàn diễn thời trang lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, cô đang theo học tại Trường đại học Hutech chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và cũng vừa đạt thành tích hoa khôi của trường vào đầu năm nay.

Đạt nhiều thành tích khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, Thanh Khoa được khán giả ủng hộ khi tham gia đấu trường nhan sắc lần này Ảnh: NVCC

Người đẹp còn sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như giải Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014 và gần đây nhất là Top 15 Miss World Vietnam 2019. Mặc dù không đạt đến ngôi vị cao nhất nhưng Thanh Khoa lại là một trong số những gương mặt nổi trội tại cuộc thi Miss World Vietnam nhờ vào kỹ năng catwalk cũng như khả năng giao tiếp đầy tự tin.

Thanh Khoa còn là một cô gái tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng như việc thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện từ năm 18 tuổi. Không những thế, cô còn cùng mọi người kêu gọi chung tay quyên góp để giúp đỡ cho những số phận có hoàn cảnh khó khăn khác như bệnh nhi ung thư, người già neo đơn...

Với những điểm mạnh về ngoại hình, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, đại diện Việt Nam hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại Hoa khôi Sinh viên Thế giới 2019 Ảnh: NVCC

“Ngày xưa Khoa từng cảm thấy rất tự ti về độ tuổi của mình khi so sánh với các thí sinh khác tại cuộc thi sắc đẹp. Nhưng bây giờ chính nó lại trở thành trở thành yếu tố tỉ lệ thuận với bề dày kinh nghiệm mà bản thân Khoa đã tích lũy được theo thời gian. Chính vì vậy, tuổi tác không còn là điều khiến Khoa phải tự ti nhất vào thời điểm này nữa. Khoa sẽ cố gắng hết sức mình để có thể mang thành tích cao nhất về cho nước nhà tại cuộc thi sắp tới", cô chia sẻ.

Hoa khôi Sinh viên Thế giới là cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra gương mặt phù hợp với những tiêu chí về nét đẹp cũng như trí tuệ của sinh viên. Cuộc thi được diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc) bắt đầu từ 1-19.12.