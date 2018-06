'Hoa Mộc Lan' công bố nam chính đóng cặp với Lưu Diệc Phi

Dự án Hoa Mộc Lan liên tục gây sốt khi công bố các nam nữ diễn viên tham gia trong phim. Đầu tiên là nữ chính Hoa Mộc Lan sẽ do mỹ nhân Lưu Diệc Phi đảm nhận. Khi tin tức này được đưa ra, fan của Hoa Mộc Lan phiên bản hoạt hình khá hoang mang vì người đẹp 30 tuổi được mệnh danh là… "thuốc độc" phòng vé ở quê nhà Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía Disney khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn bởi Lưu Diệc Phi là tên tuổi được cả châu Á quan tâm, mà lần chuyển thể từ phiên bản hoạt hình sang phiên bản người đóng (live action) của Disney sẽ nhắm vào thị trường này. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn nói thông thạo tiếng Anh và gương mặt đậm chất cổ trang, thích hợp cho những cảnh quay võ thuật, hành động.

Ảnh: Disney Lưu Diệc Phi chịu nhiều áp lực khi nhận vai Hoa Mộc Lan

Cái tên mới nhất được công bố là Hoa kiều New Zealand Dương Tẩu An. Anh vào vai Trần Hồng Huy (Chen Honghui), đồng đội của Hoa Mộc Lan và sau đó sẽ phát triển tình yêu với cô trong những tháng ngày tòng quân.

Trước đó, có thông tin cho rằng nhân vật Lý Tường (Li Shang) sẽ bị thay thế bởi Trần Hồng Huy, khiến cộng đồng LGBT phẫn nộ vì Lý Tường là nhân vật đại diện cho cộng đồng này. Theo tin hành lang, sở dĩ có sự thay đổi này vì trong nguyên tác, Lý Tường yêu Hoa Mộc Lan kể cả khi nghĩ rằng nàng là nam nhi và đồng tính là một đề tài khá nhạy cảm ở Trung Quốc. Để nắm chắc phần thắng tại thị trường này, Disney phải cho thay đổi Lý Tường bằng Trần Hồng Huy, một người không có xu hướng yêu đồng giới.

Dương Tẩu An sinh năm 1992, kém Lưu Diệc Phi 5 tuổi. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm điều đó vì Lưu Diệc Phi nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp không tuổi. Dương Tẩu An từng góp mặt trong sê-ri Grace của HBO Asia. Sắp tới đây, anh sẽ xuất hiện cùng Jason Statham và Lý Băng Băng trong The Meg cũng như bom tấn Mortal Engines của nhà sản xuất Peter Jackson. Với việc gia nhập dàn diễn viên đình đám của Hoa Mộc Lan, Dương Tẩu An sẽ là một trong những tên tuổi được truyền thông quan tâm trong thời gian tới.

Ảnh: Pegasus Motion Pictures Chân Tử Đan là diễn viên có nhiều tương tác với Lưu Diệc Phi khi vào vai sư phụ của Hoa Mộc Lan

Dự án Hoa Mộc Lan gần như nắm chắc phần thắng khi có dàn diễn viên quá hùng hậu. Bên cạnh Lưu Diệc Phi và Dương Tẩu An là Lý Liên Kiệt (Hoàng Đế), Củng Lợi (phù thủy, lấy cảm hứng từ nhân vật Vu Thiền của bản hoạt hình), Chân Tử Đan (chỉ huy Đường, sư phụ của Hoa Mộc Lan)… Nữ đạo diễn Niki Caro hứa hẹn mang một làn gió mới vào bộ phim có cốt truyện quá quen thuộc này.

Năm 1998, bộ phim hoạt hình Hoa Mộc Lan của Disney đã khiến cả thế giới bất ngờ khi một câu chuyện mang đậm văn hóa Trung Quốc được “nhào nặn” bởi những đôi tay tài hoa của phương Tây. Dự án live-action được công bố đã giành được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Phim dự kiến ra mắt ngày 27.3.2020 tại Mỹ.