Hòa nhạc tưởng nhớ 2 nhạc sĩ lớn của thế kỷ 20 vừa qua đời

Đây là buổi hòa nhạc thứ 5 trong chuỗi chương trình Âm nhạc thế kỷ 20 nhằm giới thiệu tới khán giả những tác phẩm, tác giả có những đóng góp trong suốt chiều dài âm nhạc của thế kỷ 20 - giai đoạn đánh dấu sự sáng tạo không giới hạn, sự phát triển, phong phú và đa dạng của các sắc màu âm nhạc, thủ pháp sáng tác khác nhau nhưng lại chưa được biết đến nhiều tại VN.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, giảng viên thuộc Inspirito school of music: Nguyễn Phú Sơn (chỉ huy), Kyle Acuncius (percussion), Lê Đức Anh (piano), Lưu Đức Anh (piano), Phó Đức Hoàng (piano), Phan Đỗ Phúc (cello), Nguyễn Duy Long (bassoon), Nguyễn Đăng Quân (violin), Dương Hồng Thạch (piano), Hoành Phạm (trumpet), Nguyễn Đức Thuận (piano), Yuki Urushihara (trumpet). Các nghệ sĩ sẽ chơi các tác phẩm: To the earth (1985), A life (1992), Winnsboro cotton mill blues (1980) của Frederic Rzewski và Workers union (1975) của Louis Andriessen.