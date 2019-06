Hoài An làm mẫu ảnh, cật lực làm việc nuôi con trai ăn học

Ly hôn khi còn trẻ, diễn viên Hoài An một mình nuôi con với đủ công việc mưu sinh vất vả. Tuy nhiên, ít ai đoán được những nhọc nhằn của chị bởi nó ẩn giấu sau gương mặt tươi trẻ, nụ cười tỏa sáng và thần thái tươi tắn. Khi trở về với nghiệp diễn, gặt hái được thành công với những vai diễn bà mẹ khắc khổ, nhân hậu, Hoài An vẫn luôn bận rộn với các hoạt động xã hội. Sự truân chuyên, bận rộn của cuộc sống và tuổi tác không làm Hoài An già đi, ngược lại, chị được xem là “mỹ nhân không tuổi” của màn ảnh Việt.

Ảnh: Bảo Lê Cùng với nhan sắc “vượt thời gian”, Hoài An luôn được công chúng nhắc đến và yêu mến với tài năng diễn xuất trên sóng truyền hình

Mới đây, khi khi nhà thiết kế Minh Châu ra bộ sưu tập hướng đến các bà mẹ tuổi trung niên, anh quyết định mời diễn viên Hoài An làm "linh hồn" bộ sưu tập. Trong những thiết kế gam màu đen với chất liệu lụa, voan, Hoài An tự tin khoe dáng. Theo nữ diễn viên, những thiết kế của Minh Châu cực kỳ khéo léo che khuyết điểm vùng bụng, đùi... mà lứa tuổi trung niên hay gặp phải.

Nữ diễn viên Ngã rẽ cuộc đời thổ lộ gần đây tâm trạng chị thoải mái khi cuộc sống riêng ổn định. Dù phim ảnh Việt gặp phải những bất trắc, song sự trở lại của chị được các đạo diễn, nhà sản xuất chào đón. Hiện tại, Hoài An tham gia cùng lúc hai dự án truyền hình Bí mật nghiệt ngã (đạo diễn Huỳnh Đông) và Nhạc phụ lắm chiêu (đạo diễn Quách Khoa Nam). Hoài An tích cực đóng phim, kinh doanh mỹ phẩm, làm người mẫu ảnh để nuôi cậu con trai năm 3 đại học. Hiểu những cố gắng của mẹ ở tuổi trung niên, cậu con trai chăm chỉ học hành. Khi có thời gian, cậu lên đơn, chạy xe máy giao hàng phụ mẹ. Sau nhiều năm thể hiện vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc, hiện Hoài An hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính. Theo chị, đây là cách bảo vệ mắt vừa giúp bản thân biến hóa trước ống kính.