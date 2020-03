Hoàng Rapper thừa nhận tính lăng nhăng, bắt cá hai tay trên sóng truyền hình

Chương trình Sức sống thanh xuân tập 48 với sự tham gia của khách mời là các diễn viên Kha Ly, Vân Trang, ca sĩ Hoàng Rapper, Đại Nhân và MC Liêu Hà Trinh. Đến với chủ đề tuần này: “Làm bạn với người yêu cũ. Nên hay không?”, các khách mời đã đưa ra quan điểm cũng như chia sẻ câu chuyện của chính bản thân.

Hoàng Rapper đã không ngại lấy chuyện của bản thân làm ví dụ: “Hoàng trải qua rất nhiều mối tình rồi và đại đa số là do lỗi từ phía mình mà cả hai phải chia xa. Lỗi do tôi không trân trọng, do tôi lăng nhăng, do tôi là người bắt cá hai tay… Vì vậy tôi thấy rất xấu hổ và không xứng đáng làm bạn với người yêu cũ".

MC Liêu Hà Trinh liền khai thác ngay câu chuyện của anh, cô hỏi: “Vậy là do anh cảm thấy không xứng, không muốn làm bạn với người cũ hay người ta không cho anh cơ hội?”. Nam nhạc sĩ kiêm MC tiếp tục giải thích nhưng từ chối chia sẻ thêm về những người yêu cũ. Anh kể rằng cũng có người yêu cũ từng chủ động liên lạc với anh để làm bạn nhưng Hoàng Rapper khẳng định tránh xa những điều đó, kiên quyết nói không vì nhiều lý do.

Hoàng Rapper thừa nhận từng trải qua nhiều mối tình và lỗi đa phần vì mình lăng nhăng, bắt cá hai tay... Ảnh: Chụp màn hình

Một trong những lý do Hoàng Rapper đưa ra chính là anh đã có vợ và bà xã thuộc tuýp người “nhạy cảm”. Giọng ca Vì sao trải lòng: “Vợ tôi cũng không phải là một người hoàn hảo trong việc kiểm soát cảm xúc và lỡ như cô ấy biết được mình vẫn còn liên hệ với người yêu cũ dù chỉ làm bạn thôi thì cô ấy sẽ có đủ niềm tin hay không? Nên thôi, tốt nhất mình nên tạo một khoảng cách an toàn cho những mối quan hệ”.

Nam nhạc sĩ 8X cho biết anh chọn cách không làm bạn với người yêu cũ để vợ yên tâm Ảnh: Chụp màn hình

Anh cũng nói thêm, việc duy trì mối quan hệ bạn bè với người cũ cũng rất nguy hiểm vì lỡ như một ngày nào đó mình sẽ lại xiêu lòng vì những kỷ niệm, những hình ảnh đẹp với nhau vẫn còn quanh quẩn khi cả hai người không thực sự chấm dứt mối quan hệ. Và điều đó càng nguy hiểm hơn với một người đã có gia đình như Hoàng Rapper.