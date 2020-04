Hoàng Trần Cương đã nhập vào trầm tích

Nhà thơ Hoàng Trần Cương, sinh năm 1948 tại xã Đặng Sơn, H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã qua đời do xuất huyết não vào hồi 16 giờ 40 ngày 9.4.2020 tại Viện 103, hưởng thọ 73 tuổi. Hoàng Trần Cương tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán 1970, rồi nhập ngũ vào chiến trường miền Nam. Sau năm 1975, anh chuyển về ngành tài chính, rồi làm Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam. Các tác phẩm chính của Hoàng Trần Cương gồm: các tập thơ Đường chân trời (1989), Dấu vết tháng ngày (1991), Bóng cỏ (1996), Quà tặng hành tinh (2000), trường ca Trầm tích (2000), trường ca Long mạch (2016); và được trao nhiều giải thưởng thơ: giải nhất Báo Văn Nghệ (1989 - 1990), giải C Bộ Quốc phòng (1995 - 2000), giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2001, 2016). Việt Chiến