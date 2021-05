Hoàng tử Harry và tài tử Orlando Bloom cảnh báo nhau về paparazzi

Hoàng tử Harry có “đồng minh” hàng xóm là tài tử Orlando Bloom – ngôi sao phim Cướp biển vùng Caribbean, Chúa tể những chiếc nhẫn - tại nơi họ cư ngụ là Montecito, bang California, Mỹ. Cùng là hàng xóm với Harry còn có nữ ca sĩ Katy Perry.

Công tước xứ Sussex chia sẻ về việc luôn bị các paparazzi thường xuyên chú ý trên podcast với hai người dẫn chương trình Armchair Expert là Dax Shepard và Monica Padman cách đây vài ngày.

“Chỉ hai ngày trước, Orlando Bloom gửi cho tôi một tin nhắn khi anh ấy vừa bước ra hỏi nhà. Chúng tôi thường giữ liên lạc để cảnh báo các tay săn ảnh. Orlando gửi cho tôi một bức ảnh mà cận vệ của anh ấy chụp được về anh chàng tóc dài với với chiếc máy ảnh to đùng phía sau chiếc xe bán tải. Một người phụ nữ lái xe để đánh lạc hướng còn anh ta nằm ở phía sau chiếc xe bán tải để chụp ảnh bất kỳ ai đang ở trong khu vực đó. Như vậy có thể chấp nhận được không?”, Hoàng tử Harry - chuyển đến Montecito vào tháng 7.2020, đặt câu hỏi.

Sau khi đối phó với các tờ báo lá cải của Anh, Hoàng tử Harry cho biết mọi thứ trở nên “tốt hơn” kể từ khi chuyển đến California sinh sống vào năm ngoái với vợ Meghan Markle và con trai 2 tuổi Archie.

“Ở đây, tôi thực sự có thể ngẩng đầu lên và tôi cảm thấy cuộc sống khác hẳn. Tôi tự do hơn khi đi bộ xung quanh nhà, có thể chở Archie trên xe đạp. Tôi chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó trước đây”, Hoàng tử Harry nói thêm.

Poster phim The Me You Can't See

Sự xuất hiện trên podcast của Hoàng tử Harry trước buổi ra mắt loạt phim do anh và “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey sáng tạo trên AppleTV+, phát sóng vào ngày 21.5 tới. Theo thông tin được chia sẻ hôm 10.5, bộ phim tài liệu The Me You Can't See (Bạn không thể thấy tôi) có danh ca Lady Gaga và diễn viên Glenn Close tham gia sẽ giúp “vén bức màn về tình trạng sức khỏe tâm thần và hạnh phúc vượt qua của mỗi người”.