Hoàng Yến Chibi cùng Charlie Nguyễn, Đỗ Đức Thịnh quyết ra phim mới vào Noel 2020

Sau lần phải đưa sự kiện ra mắt dự án lên nền tảng livestream (do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vào thời điểm đó), đoàn làm phim Người cần quên phải nhớ (với Hoàng Yến Chibi) vừa có buổi họp báo trực tiếp trước giới truyền thông tại TP.HCM.

Ê kíp đoàn phim Người cần quên phải nhớ ra mắt báo giới Ảnh: ĐPCC

Ngoài những gương mặt chủ chốt như nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, Huyme, Karen Nguyễn, Nguyễn Xuân Phúc , Thanh Thúy buổi showcase còn quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Dương, Gi A Nguyễn… lẫn hai biên kịch chính là George Ding – người từng làm việc cùng hai ngôi sao hạng A Ben Affleck, Matt Damon; và Michael Thái đến từ Hollywood. Mới đây, tác phẩm Vệ sĩ Sài Gòn (2016) do Michael Thái chấp bút đã được anh em Russo (đạo diễn Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) mua bản quyền remake (làm lại).

Sự kiện có phần tiết lộ nội dung phim chẳng khác gì một phiên họp giao ban tại tòa soạn. Sắm vai nữ phóng viên Loan, Hoàng Yến Chibi lần lượt giới thiệu tới mọi người thông tin chi tiết về dàn nhân vật gồm chàng giang hồ “gồng” Bình (Trần Ngọc Vàng), đồng phạm Cường (Huyme), bác sĩ Vân (Karen Nguyễn)… dưới dạng báo cáo điều tra.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn (phải), đạo diễn Đỗ Đức Thịnh

Dàn diễn viên chính của phim (từ phải qua): Trần Ngọc Vàng, Hoàng Yến Chibi, Karen Nguyễn, Huyme, Xuân Phúc Ảnh: ĐPCC

Trong lúc đấy, "Tổng biên tập" Uyên (Thanh Thúy), “Trưởng ban” Đỗ Đức Thịnh và “Thư ký tòa soạn” Charlie Nguyễn nhận xét, chỉ ra những điểm thú vị lẫn tính khả thi của chủ đề Người cần quên phải nhớ. Kết thúc cuộc thảo luận, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tuyên bố rằng, anh sẽ đưa đứa con tinh thần đến với khán giả đúng hẹn vào dịp Noel này.

Trước câu hỏi tại sao ê kíp Người cần quên phải nhớ nhất định phải trình làng bộ phim vào dịp Noel 2020 – thời điểm mà hàng loạt bom tấn Wonder Woman 1984, Soul, Monster Hunter… sẽ cùng đổ bộ lên màn ảnh rộng Việt Nam? Nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định: "Xưa nay, tôi chưa bao giờ quan niệm phải hoãn bất kỳ tác phẩm nào chỉ vì sợ phim quốc tế. Năm 2017, các nhà phát hành đều khuyên tôi nên dời Em chưa 18 sang tuần khác để tránh đụng độ bom tấn Guardians of the Galaxy 2. Song chúng tôi vẫn quyết tâm giữ nguyên lịch chiếu và đã được đền bù xứng đáng".

Hoàng Yến Chibi

Trần Ngọc Vàng từng đoạt ngôi Quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2020

“Điều khiến cho tôi lẫn Đức Thịnh lo lắng lúc này chính là diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Thậm chí, hai anh em còn từng bàn bạc xem liệu mình có nên đợi tới hết dịch rồi hãy chiếu không”, Charlie Nguyễn hóm hỉnh.

Khai thác vấn đề tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, đoàn làm phim tin tưởng Người cần quên phải nhớ sở hữu nội dung rất phù hợp với mùa Giáng sinh, đồng thời không trùng lắp về thể loại phim so với các bom tấn ra mắt cùng thời điểm.

Karen Nguyễn đóng vai thứ chính

Diễn viên Huyme Ảnh: ĐPCC

Trước đề nghị chia sẻ cảm nghĩ về việc phát hành song song dự án điện ảnh trên các nền tảng VOD và hệ thống nhà rạp như hãng phim Warner Bros sắp áp dụng, Charlie Nguyễn thẳng thắn: "Là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất, tôi luôn muốn những tác phẩm do mình cầm trịch phải được chiếu ngoài phòng vé đầu tiên. Tôi không tán thành nhưng cũng chẳng phán xét cách làm ở vài hãng phim Hollywood hiện nay, vì đó là nước đi “tạm an toàn” giữa bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại một thị trường lớn như nước Mỹ".

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và vợ - diễn viên Thanh Thúy cũng đóng vai phụ trong phim mới này Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh phần giao lưu của ê kíp sản xuất, đoàn phim Người cần quên phải nhớ còn chiếu clip hậu trường, một số trích đoạn hài hước cũng như lắng đọng từ bản phim chính thức và trailer quảng bá.

Người cần quên phải nhớ dự kiến khởi chiếu vào 25.12. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, Huyme, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thúy, Nguyễn Dương, NSƯT Đức Hải... và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies.