Học trò Hương Giang bật khóc khi Nguyên Khang đọc nhầm tên quán quân 'The Voice Kids'

Các thí sinh nhí chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh cũng như sự tiến bộ khi lần lượt trình diễn những tiết mục đơn ca và song ca của các nghệ sĩ nổi tiếng. Bảo Hân khiến khán giả “nổi da gà” khi cùng Đức Phúc hòa giọng trong ca khúc All by myself với sự đệm đàn của nhạc sĩ Dương Cầm

Ảnh: Minh Hy