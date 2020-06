Hơn 100 bức ảnh hiếm hoi về thời hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông

Trốn vào một góc trong phim trường, tài tử Hồng Kông Thành Long trông có vẻ chán chường sau một cảnh quay hỏng. Nam ca sĩ Lâm Tử Tường (một trong những ca sĩ làm nên tên tuổi với các ca khúc tiếng Quảng Đông những năm 1970) chỉ mặc quần ngắn, đứng cạnh một người phụ diễn, chờ đợi buổi chụp ảnh với bối cảnh phòng ngủ bắt đầu. Cầm chiếc gương, minh tinh Đài Loan Lâm Thanh Hà - biểu tượng sắc đẹp từng thống trị điện ảnh Hoa ngữ - cẩn thận trang điểm trong xe dã ngoại. Những khoảnh khắc vừa nêu đã lọt vào mắt của bà Lư Ngọc Oánh - nhiếp ảnh gia kiêm nhà sản xuất phim.

Những bức ảnh chụp các khoảnh khắc đời thường đó nằm trong cuốn sách ảnh The Film Makers, dự kiến lên kệ vào ngày 15.7. Theo tờ South China Morning Post, cuốn sách tập hợp hơn 100 bức ảnh được bà Lư Ngọc Oánh chụp cho mục những người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông trên tạp chí City Entertainment Magazine từ năm 1979 đến 1983. Lư Ngọc Oánh vốn là giáo viên và với tình yêu điện ảnh, bà tranh thủ chụp ảnh các tài tử, minh tinh trên phim trường khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất bán thời gian cho hãng phim của đạo diễn gốc Việt - Từ Khắc (ông sinh năm 1950 tại Sài Gòn, 16 tuổi theo gia đình sang Hồng Kông).

Bà Lư Ngọc Oánh nhớ lại bức ảnh đầu tiên chụp cho tạp chí City Entertainment Magazine là nữ đạo diễn Hứa An Hoa, bằng máy ảnh Minolta (Nhật) với ống kính 28 mm, một món quà của cha bà. Bà Lư Ngọc Oánh kể: “Tôi nhớ lúc đấy là lúc đạo diễn Hứa An Hoa vừa hoàn thành bộ phim đầu tiên The Secret (tạm dịch: Điều bí mật, năm 1979). Cô ấy rất rối rắm vì vẫn đang phải định hướng con đường làm nghệ thuật tương lai. Tôi đã kêu cô ấy ngồi lên xe điện, ngồi ở hàng ghế cuối, chụp lại khoảnh khắc lo lắng đấy”.