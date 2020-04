Hơn 200 nghệ sĩ, y bác sĩ, chiến sĩ... tham gia MV 'Tự hào Việt Nam'

Tham gia MV có hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ như: ca sĩ Đan Trường (ảnh), Phương Thanh, Quang Hà, Anh Khoa, Giang Hồng Ngọc, Chu Bin, Only C, Lou Hoàng, Trung Quang, Ái Phương, MC Nguyên Khang, diễn viên Hoàng Phi… (điểm cầu TP.HCM); NSND Nguyễn Quang Vinh (quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn), NSƯT Tố Nga, ca sĩ: Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Minh Quân, Lê Anh Dũng, Tô Minh Thắng, Lê Anh, Lê Trang, Mai Trần Lâm, Thu Thủy, Lương Hải Yến, Huyền Trang, á hậu Thụy Vân, biên tập viên Hoài Anh… (điểm cầu Hà Nội); nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí, NSƯT Nhật Thuận... (điểm cầu Hải Phòng); Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân… (điểm cầu đảo Trường Sa); thủ môn Đặng Văn Lâm, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam (điểm cầu tại Thái Lan)… Ngoài ra còn có hàng trăm nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Đoàn văn công Quân khu 3; y tá, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 (Hà Nội), Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội)… Bài hát chủ đề MV Tự hào Việt Nam do nhạc sĩ Xuân Trí sáng tác và Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly làm đạo diễn. MV được quay phần lớn trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên được chia thành nhiều điểm cầu để thực hiện. MV sẽ ra mắt trên kênh YouTube Tự hào Việt Nam và một số kênh truyền hình trong cả nước vào tuần tới.