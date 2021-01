Hơn 70 văn nghệ sĩ tham gia Gala Nhạc Việt 2021

Chương trình có chủ đề Năm mới bình an với sự tham gia của hơn 70 văn nghệ sĩ nhiều thế hệ như: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Trần Thu Hà, NSND Hồng Vân , Cát Phượng, Ưng Hoàng Phúc, Vũ Hà, Bảo Anh, Erik, Hòa Minzy , Ali Hoàng Dương, Tăng Phúc, Gin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm... cùng sự kết hợp dẫn chương trình của Hồ Ngọc Hà - Trấn Thành.

Đáng chú ý có những sự kết hợp lần đầu tiên chỉ có tại Gala Nhạc Việt với hơn 10 bài hát độc quyền, như tiết mục Bùi Anh Tuấn và quán quân King of rap ICD song ca trong ca khúc mở màn Sự tích mùa xuân. Hòa Minzy và Lăng LD của Rap Việt hóa thân thành cặp chị em, mang đến không khí đoàn viên ngày tết qua ca khúc Tết nhà mình hay “bộ tứ” rapper của King of rap gồm ICD, Lona, Tuimi, Nhật Hoàng trình diễn tiết mục rap Năm mới bình an kết thúc chương trình đầy sôi động...