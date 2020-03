Hồng Đào cập nhật tình hình tự cách ly ở Mỹ

Sự việc thu hút sự quan tâm đông đảo công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ cô. Phản hồi trước bình luận của một khán giả “cách ly thế này dễ mập lắm chị”, Hồng Đào tiết lộ thời gian này cô chỉ quanh quẩn ở nhà, hạn chế ra đường, “chỉ có ăn và xem phim”. Một người dùng còn nhắn nhủ cô: “Dịch này ở nhà luyện phim cho an toàn nha cô Hiệu Nguyệt (vai diễn của Hồng Đào trong phim Phượng Khấu)”. Nữ diễn viên cũng khiến fan thích thú khi trả lời: “Luyện liên tục con ơi”.

Bên cạnh đó, hàng loạt tài khoản còn lên tiếng hỏi han, chia sẻ cùng Hồng Đào thời gian cô tự cách ly ở Mỹ . Đa số ý kiến động viên, dành lời chúc nữ diễn viên nhanh chóng hoàn thành thời gian cách ly để đoàn tụ cùng cả nhà tại Mỹ. Nhiều khán giả bày tỏ: “Giữ sức khỏe cô nhé”, “Cuối tuần, chúc cô vui vẻ, mạnh khỏe”, “Ở nhà an toàn nhé chị yêu"…

Trước đó, Hồng Đào gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân: “Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn move out (chuyển đi) tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn”. Ngoài ra, cô cũng lên tiếng trấn an khán giả: “Hôm nay đã được 5 ngày rồi, thức ăn vơi dần nhưng tin tức thì tràn ngập. Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình. Thế thì gia đình ơi, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này nhé”.