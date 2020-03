Ca sĩ Thanh Thảo: Ở Mỹ siêu thị 'cháy' hàng, chỉ quanh quẩn trong nhà vì sợ Covid-19

- Ca sĩ Thanh Thảo: Bắt đầu từ tháng 3 là các show diễn đã bị hủy hoặc dời lại nhưng chưa có ngày cụ thể. Đây là tình hình chung để đảm bảo an toàn cho bản thân nghệ sĩ và cả cộng đồng.

- Thời gian này tôi sẽ dành cho gia đình và con cái nhiều hơn, thường xuyên nấu ăn, rảnh thì biên tập album mới và thu âm, chờ ngày quay lại sân khấu.

* Gần đây, Thanh Thảo khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng ảnh đi mua sắm, dự trữ thực phẩm nhưng siêu thị lâm vào cảnh "cháy" hàng. Chị xoay sở thế nào trước tình hình này?

- Bình thường tôi không có thói quen dự trữ đồ tươi sống hay rau củ quả vì nhà rất gần chợ. Chỉ dự trữ thức ăn khô như mì tôm hay bánh snack, nước suối vì ở California rất hay động đất. Bất ngờ là sau khi chính phủ báo động về tình hình dịch bệnh đang khó kiểm soát thì dân tình đổ xô nhau đi gom thực phẩm và đồ gia dụng cần thiết, có nhiều người gom hơi quá tay nên những người thật sự cần thiết như tôi đi mua sau thì hết rồi.

Thành ra các siêu thị và chợ khi nhập hàng lại thì họ yêu cầu mua sắm hạn chế, tức là mỗi món chỉ mua 1-2 cái chứ không được thu gom, tránh khan hiếm đồ dùng và thức ăn. Tôi thì thấy bình thường, hôm nay đi mua không được thì mai mốt ra mua sẽ có, chợ này không có thì đi chợ khác, nhiều lắm, không lo đâu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả các show diễn của Thanh Thảo đều bị hủy và dời lại

* Khán giả tò mò khu vực Thanh Thảo sinh sống hiện tại có an toàn không, chị và cả nhà phòng chống dịch Covid-19 như thế nào?

- Tôi chưa từng có ý định đi đâu trốn dịch, bởi an toàn nhất là ở yên trong nhà và cẩn thận mọi việc. Quan điểm của tôi là không nên bay xa vào lúc này và phải bay một chặng đường dài với nhiều người trên cùng một chuyến bay kín mít, nhiệt độ lạnh, môi trường rất dễ lây nhiễm, về đến sân bay lại phải chờ đợi thời gian khá là lâu theo đúng thủ tục và nguyên tắc nhập cảnh và khám sức khỏe , với lượng người đông như thế thì thật là không an tâm lắm. Và quan trọng là phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Nên thôi, cứ ở yên trong nhà cho an toàn.