Điêu đứng vì Covid-19, sao Việt bán hàng online ‘kiếm cơm’

Trước tình hình diễn biến phức tạp cũng như số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, các nghệ sĩ Việt buộc phải từ giã sân khấu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do thời gian dài liên tiếp bị hủy show, sân khấu đóng cửa… họ phải chuyển sang bán hàng online để duy trì cuộc sống. Bên cạnh số ít hoạt động cầm chừng, nhiều nghệ sĩ còn tập trung hẳn vào việc kinh doanh trong khi chờ đợi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài, gây ảnh hưởng đến thu nhập, diễn viên Gia Bảo than thở trên trang cá nhân: “Mùa dịch, bạn bè, đồng nghiệp ai có gì bán nấy, đa số là thức ăn vì ai cũng cần ăn uống. Bản thân mình bị hủy gần như toàn bộ lịch từ sân khấu đến quay gameshow. Cũng chẳng có gì để bán, chắc sắp tới bán tài sản để sống. Nghỉ không làm việc, không có con bên cạnh, không được diễn, không có tiền”. Đồng cảnh ngộ với Gia Bảo, diễn viên Tú Vi cũng buồn bã tâm sự: Chắc sắp tới em cũng phải buôn bán cái gì quá mọi người ạ…”. Chung tình cảnh, Diệu Nhi chia sẻ: “Con virus kia, hãy mau mau cút đi. Trả lại cuộc sống bình thường cho mọi người. Mọi người ơi, chúng ta cùng cố lên nào!”.

Chia sẻ về công việc kinh doanh nhà hàng hiện tại, diễn viên Kim Thư tiết lộ với Thanh Niên: “Đầu tiên, đây là tình hình chung, chứ không riêng gì ngành phục vụ, mà nó khiến toàn thế giới bị lao đao. Ai cũng than, tôi cũng khó tránh việc kinh doanh ổn định. Nhưng may là tôi linh hoạt trong việc kinh doanh do trước đây tôi có thời gian bán hàng online, bán xôi này kia… Vì thế, tôi sẽ “bẻ” theo nhịp kinh tế lúc đó thì sẽ đỡ hơn những nơi khác”. Trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Kim Thư cũng tâm sự: “Tôi thấy hơi kém may khi mà mình vừa thoi thóp, trồi đầu lên được (sau biến cố) lại gặp thêm dịch bệnh này. Nhưng nhìn chung, không phải mỗi mình tôi gặp phải”. Ngoài ra, nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn cũng cho biết nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thỉnh thoảng ủng hộ cô bằng cách đặt đồ ăn về nhà.