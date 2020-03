Nghệ sĩ Việt ‘điêu đứng’, làng giải trí ‘đóng băng’ vì dịch Covid-19

Hầu hết, trên trang cá nhân của các nghệ sĩ đều đăng tải những dòng tâm sự buồn bã vì lịch diễn bị dời hoặc hủy bỏ vì sự lan rộng của dịch Covid-19. Một số nghệ sĩ tâm sự ngoại trừ những chương trình đã ký hợp đồng trước như gameshow truyền hình vẫn đi quay, còn lại các show ca nhạc hay kịch đều phải hủy bỏ hoặc dời lịch diễn.

Về lĩnh vực sân khấu ca nhạc, ca sĩ Thanh Duy cho biết: "Hầu hết những chương trình đều bị hủy nên tôi cũng không đi làm. Ngoài những chương trình truyền hình có lịch quay trước thì có gọi quay, còn lại những show biểu diễn tất cả đều hủy. Trong dịp tết, khi chưa có lệnh tạm ngưng các chương trình giải trí thì tôi vẫn diễn hai chương trình đã ký hợp đồng, tuy nhiên, khán giả đến rất ít. Tôi chưa bao giờ thấy người xem ít như vậy, vì những năm trước là khán giả đến đông lắm. Thật sự, lúc đó tôi đi làm nhưng trong lòng luôn lo sợ vì tôi cũng không muốn mọi người đến xem mình diễn, không may bị bệnh thì rất kỳ”. Mặc dù các show diễn gần như bị hủy hoặc dời lịch, giọng ca Lỗi ở yêu thương vẫn tỏ ra lạc quan vì trong khoảng thời gian này anh có thể dành thời gian cho bản thân và thực hiện những dự định cá nhân mà trước đó vì lịch trình bận rộn nên phải gác lại.

Là một trong những ca sĩ đắt show nhất nhì showbiz cả trong nước lẫn hải ngoại nhưng Minh Tuyết vẫn than thở trên trang Facebook cá nhân: “Chưa bao giờ thấy căng thẳng như bây giờ. Nghề chúng em là cần đám đông, cần khán giả. Với tình trạng hiện tại, tất cả dường như tê liệt. Nếu kéo dài vài tháng nữa không có show, tiền đâu chi trả cho sinh hoạt. Chắc là em phải làm sân khấu hát tại nhà online cho bà con nghe quá. Thời gian này chắc phải mở kênh YouTube để kiếm chút cháo”.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng tuyên bố hủy show: “Vì lý do dịch bệnh do virus Corona gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, công việc cũng như vấn đề đi lại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như các nước khác trên toàn thế giới. Vì lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh này và bảo vệ cho sự an toàn của quý khán giả, Lệ Quyên cùng ban tổ chức quyết định hủy bỏ tất cả các show trong tháng 3.2020 tại Mỹ. Lệ Quyên và ban tổ chức cùng các anh chị em nghệ sĩ khác thành thật cáo lỗi cùng quý vị về sự cố ngoài ý muốn trên”.