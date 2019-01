Hùng Thuận từng đánh nhau với Phùng Ngọc khi quay ‘Đất phương Nam’

Sau hơn 20 năm, khán giả thích thú khi nhìn thấy các diễn viên mấu chốt của bộ phim truyền hình đỉnh cao thời ấy lại tề tựu đông đủ. Trên sân khấu Ký ức vui vẻ, khán giả đã được gặp lại nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ Mai Thanh Dung, “Võ Tòng” Lê Quang, “bé An” Hùng Thuận và cả “bé Cò” Phùng Ngọc. Không những thế, chương trình còn tưởng nhớ nghệ sĩ Hồ Kiểng, “ông già ăn cá sống” của Đất phương Nam.

Ảnh: BTC Hai diễn viên hội ngộ cùng dàn sao kỳ cựu của Đất phương Nam trong tập mới nhất của Ký ức vui vẻ khiến khán giả vô cùng xúc động

Xuất hiện trước là "bé An" Hùng Thuận. "Bé An" của 20 năm trước chỉ là một cậu học sinh 12 tuổi nghịch ngợm, tình cờ được một anh bí thư đoàn trường giới thiệu đi casting phim Đất phương Nam, vậy rồi lại được đạo diễn Vinh Sơn chọn vào vai An và vụt sáng thành "sao". Còn Hùng Thuận của 20 năm sau, vẫn khuôn mặt và giọng nói ấy nhưng mọi thứ xung quanh và bên trong anh đều đã thay đổi. Nam diễn viên chia sẻ hiện vẫn đi hát, đi diễn và kinh doanh thêm. "May mắn và trời thương, con đã dẹp hai cái quán ăn rồi", chia sẻ này của Hùng Thuận khiến khán giả bật cười thích thú. Anh kể thời điểm quay phim vào năm 1996, nhớ nhất là ngày nào cũng thức dậy 5 giờ sáng để đi tỉnh quay đến tối mới về, cứ thế ròng rã 6 tháng 28 ngày.

Ảnh: BTC Sau vai diễn để đời trong Đất phương Nam, nam diễn viên 36 tuổi cũng từng tham gia nhiều tác phẩm nhưng không để lại dấu ấn. Bản thân Hùng Thuận cũng thừa nhận rằng cho đến bây giờ vẫn chưa có vai diễn nào vượt qua được "cái bóng" này

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung (vai Ông Ba bắt rắn) bày tỏ: "Nói tới bộ phim này không thể không nhắc những người đầu tiên đồng hành. Nó để lại trong tâm khảm tôi từ những thời kỳ phương tiện quay phim không có được như bây giờ, chúng tôi đã từng ăn cơm đói, chỉ có một tấm lòng say mê, đam mê với bộ phim, với câu chuyện của nhà văn Đoàn Giỏi nên không quản ngại những khó khăn. Nhưng chính ở đây chúng tôi nhận được tình cảm của khán giả ưu ái dành cho".

Mai Thanh Dung (vai Bà Tư Ù) tiếp dòng hồi ức: "Ký ức khi đóng phim thì nhiều vô kể. Tựu chung chúng tôi thấy tình đoàn kết của đoàn phim, hàng trăm diễn viên mà không gây gổ, phân bì người này làm nặng người kia làm nhẹ. Điều này là rất khó. Tôi nhớ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn khi mỗi lần cần nói gì thì anh đều bước xuống ruộng, xuống đồng trước, các diễn viên nhìn tự phải noi theo. Tôi thì đi học chèo xuồng, học quá trời mà nó cứ quay "xà quần xà quần" hoài không chạy được, nhưng lên phim thì xuồng lướt rất êm. Thật ra là có một anh nhảy xuống để đẩy đó".

Trong khi diễn viên Lê Quang vai Võ Tòng nhận định bộ phim đã cho mình một vai diễn để đời, đẹp một cách bi tráng. Suốt ngày chạy trong rừng đước bùn đặc quánh, lởm chởm những gốc đước vạt nhọn, đâm nát cả chân, chạy qua cầu khỉ trơn trợt, chịu đựng bù mắt, muỗi mòng của rừng đước bu kín mặt mày tay chân suốt từ sáng tới chiều tối, ngày nào cũng gãi vì nổi ghẻ, hoặc cảnh đánh nhau với cá sấu dữ dằn, diễn viên cũng bị ngộp mấy lần và uống mấy bụng nước sình. Khi nhớ lại, diễn viên Lê Quang cho biết việc vượt qua chỉ có thể lý giải bằng hai chữ "yêu nghề".

Ảnh: BTC Lê Quang vai Võ Tòng diệt hổ (ngoài cùng bên phải) được khen 20 năm vẫn đầy khí phách như ngày nào

Tuy nhiên sự xuất hiện của "Bé Cò" Phùng Ngọc khiến khán giả phấn khích, Thanh Bạch và Ốc Thanh Vân như vỡ òa khi gặp lại nhân vật mất tích trong làng phim ảnh hơn 20 năm. Cuộc sống bươn chải với đủ nghề như xe ôm, cắt tóc, bán hàng... để kiếm sống qua ngày của "Bé Cò" ngày nào khiến nhiều người thương cảm. Ngày hội ngộ đoàn phim, Phùng Ngọc cho hay bản thân rất hạnh phúc khi gặp lại những gương mặt thân quen.

Ảnh: BTC Phùng Ngọc là người gây tiếc nuối nhất khi mất tích trong làng phim ảnh và có cuộc đời bấp bênh

Khi gặp lại "Cò", "An" xúc động và không quên kể lại kỷ niệm đáng nhớ với nhau. "Ngọc có nhớ cái cảnh đầu tiên mình quay ở Xẻo Quýt không. Hôm đó là ngày 23.2.1996, từ 4-5 giờ sáng đoàn phim khởi hành đi Xẻo Quýt. Lúc đó hai đứa chưa biết đóng phim, chưa biết diễn. Ngày đó mình quay cảnh đêm, buồn ngủ quá trời mà quay đi quay lại không được nên hai thằng bực quá quay qua đánh lộn luôn. Người lớn phải cản kéo ra đó. Hai đứa đau ơi là đau", Hùng Thuận kể.

Nam diễn viên không quên gửi lời tri ân đạo diễn Vũ Vinh Sơn, "người đã tạo ra nhân vật bé An, tạo cho con một cái nghề, và một tên tuổi đi suốt cuộc đời". Buổi gặp gỡ kết thúc khá ngắn do thời lượng của chương trình, nhưng khiến khán giả và khách mời nức nở khi nghe lại nhạc phim Đất phương Nam do chính nữ ca sĩ Bích Phượng thể hiện sau hơn 20 năm.