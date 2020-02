Hương Giang 'thoát xác' đàn ông, suýt bị Karen Nguyễn đánh gãy mũi

Mới đây, trang fanpage chính thức của ca sĩ Hương Giang khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải đoạn clip hậu trường của bộ phim Sắc đẹp dối trá. Được biết, đây là bộ phim đầu tay của người đẹp với vai trò diễn viên điện ảnh . Trong clip, hàng loạt phân cảnh hành động kịch tính được hé lộ giữa cô và “tiểu tam” Karen Nguyễn.

Dù chỉ dài hơn 3 phút, đoạn clip hậu trường của Sắc đẹp dối trá do Hương Giang thủ vai chính khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi loạt pha hành động. Chia sẻ về quá trình bấm máy, diễn viên Karen Nguyễn tiết lộ: “Cảnh quan trọng nhất trong tất cả bối cảnh là cảnh đánh nhau. Đây là lần đầu tiên tôi ra diễn thật luôn, với bối cảnh sofa, giường và bàn thật. Vì thế nó vô cùng mạnh mẽ và dữ dội cỡ nào. Cảnh này 3 chị em tôi đóng rất cực”. Được biết, ngoài Hương Giang và Karen Nguyễn, Puka còn góp mặt trong loạt pha đánh đấm trong phim.

Hương Giang khiến người hâm mộ quan tâm khi bị thương do Karen Nguyễn đánh trúng trong một pha hành động trong Sắc đẹp dối trá Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Hương Giang , cô cho biết bản thân đã trải qua nhiều chấn thương nhẹ trong lúc thực hiện các pha hành động. Cụ thể, nữ hoàng chuyển giới cho biết: “Các đòn đánh rất là sát nhau, có đoạn dùng cả một con dao. Nên là bị đánh vào mặt bị thương”.

Theo chia sẻ của Karen Nguyễn, gần như toàn bộ cảnh quay hành động đều do diễn viên thực hiện: “Khoảng 80% cảnh quay đều do diễn viên tự thực hiện, đánh đấm là do diễn viên làm luôn. Còn cảnh nào té nặng quá thì do cascadeur (diễn viên đóng thế)”. Ngoài ra, cô còn cho biết bản thân phải mặc rất nhiều đồ bảo hộ bên trong để bảo vệ cơ thể trước những pha đấu vật nguy hiểm.

Hương Giang và Karen Nguyễn đối đầu kịch tính trong Sắc đẹp dối trá Ảnh: TL

Sắc đẹp dối trá theo chân Dương (Hương Giang thủ vai), một cascadeur chuyên nghiệp luôn khát khao trở thành nữ giới nhưng không dám đi phẫu thuật. Tuy nhiên, anh vô tình rơi vào tình huống khó xử khi một người đồng nghiệp bất ngờ giao cho anh một chiếc điện thoại kèm bí mật chết người. Từ đây, hàng loạt rắc rối kéo theo Dương, buộc anh phải đối đầu với một nhóm giang hồ khét tiếng. Để bảo toàn tính mạng, anh quyết định thực hiện ước mơ phẫu thuật chuyển giới để che giấu danh tính.

Ngoài tạo hình nam giới gây sốc cùng những pha hành động táo bạo, Hương Giang còn khiến công chúng ngỡ ngàng khi lần nữa “lột xác” với ngoại hình xinh đẹp thường thấy và tham gia cuộc thi Hoa hậu Mẹ Trái Đất với mơ ước chữa bệnh cho cha ruột. Nhân vật của cô còn khiến người xem hồi hộp khi nhanh chóng bị nhóm giang hồ lần ra tung tích. Đặc biệt, nhóm này còn cài gián điệp Diễm ( Karen Nguyễn thủ vai) vào cuộc thi để chờ cơ hội tấn công Dương và lấy lại chiếc điện thoại.

Trong Sắc đẹp dối trá, Hương Giang liên tiếp gặp nguy hiểm Ảnh: TL

Được biết, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Karen Nguyễn và Hương Giang đóng chung. Tuy nhận được lời mời từ nữ ca sĩ Hương Giang nhưng Karen Nguyễn vẫn phải trải qua vòng casting như bao ứng viên khác mới chính thức nhận được vai diễn này. Cô chia sẻ: “Đây là vai diễn khá mới mẻ với tôi khi lần đầu tiên được đóng cảnh hành động. Hi vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ phim của chị Giang như đã ủng hộ Anh đang ở đâu đấy".

Sắc đẹp dối trá, ngoài sự góp mặt của Hương Giang còn có loạt diễn viên được khán giả yêu mến như: NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, Karen Nguyễn, Phát La, Tuấn Trần, Puka, Lệ Hằng, Đông Kha… Dự kiến, phim khởi chiếu vào ngày 14.2 tới.