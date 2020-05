Hương Tràm đón tuổi 25 lặng lẽ trên đất Mỹ

Đoạn teaser ghi lại những khoảnh khắc Hương Tràm khoác trên mình trang phục biểu diễn lộng lẫy, tỏa sáng trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả yêu thương, cho đến thời gian trở thành một du học sinh nơi xứ lạ, nơi cô có thể tự do gặp bạn bè, tự do ăn uống những thứ mình thích mà không lo sợ bị bắt gặp những ánh mắt dò xét; tự do đi xem một show diễn của thần tượng… thật thoải mái, tươi vui rạng rỡ. Đi cùng hình ảnh là lời tự sự của Hương Tràm: “Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang. Hình như Tràm sinh ra… vì Tràm đã tự ban cho mình 1 nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do…".