Hương ước làng Chánh Lộ xưa quy định ứng xử với dịch bệnh ra sao?

Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 13 bản hương ước của các làng xã trong tỉnh Quảng Ngãi (trong đó có hương ước làng Chánh Lộ), tất cả đều được viết vào thời vua Bảo Đại. Trong đó có 4 bản chữ Nho và 9 bản chữ Quốc ngữ. Về 4 bản chữ Nho, vào năm 2020, chúng tôi có phiên âm và dịch nghĩa được 1 bản và đã in toàn văn trong cuốn sách Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi - các loại hình và giá trị đặc trưng, do NXB Khoa học xã hội xuất bản; còn 3 bản chưa được phiên âm, dịch nghĩa.

Về 9 bản chữ Quốc ngữ, vào năm 1996, trong cuốn sách Hương ước Quảng Ngãi do Sở Văn hóa – Thông tin Quảng Ngãi xuất bản có in 8 bản (từ hồ sơ lưu trữ tại Viện Thông tin khoa học xã hội). Riêng bản thứ 9 - Hương ước làng Chánh Lộ, là bản hương ước cũng được viết bằng Quốc ngữ, thì chưa được in trong cuốn sách nào (vì đây là bản hương ước mà chúng tôi mới tìm thấy trên trang lưu trữ của Gallica - Thư viện số của Pháp, nguồn “gallica.bnf.fr / BnF”, ký hiệu No 24442).