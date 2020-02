Huyền thoại Kirk Douglas qua đời ở tuổi 103

Con trai Kirk Douglas thông báo cha qua đời

Thông qua bài viết được đăng tải cách đây ít giờ trên Instagram cá nhân, nam diễn viên Michael Douglas - con trai của Kirk Douglas đã thông báo sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu. Thông tin về cái chết của Kirk Douglas nhanh chóng “phủ sóng” khắp các trang báo Mỹ và nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. “Thật buồn khi tôi và các anh em của mình phải thông báo rằng cha tôi, Kirk Douglas đã qua đời hôm nay, ở tuổi 103”, tài tử Michael Douglas thông báo. Nam diễn viên 2 lần đoạt giải Oscar nói về người cha quá cố: “Với thế giới, ông ấy là một huyền thoại, một diễn viên nổi tiếng của thời hoàng kim ở Hollywood, một người nhân đạo luôn có trách nhiệm với công lý, với những gì ông ấy tin tưởng và tạo ra các tiêu chuẩn cho tất cả chúng ta noi theo. Nhưng với anh em chúng tôi, ông ấy đơn giản chỉ là người tuyệt vời”. Michael Douglas cũng ca ngợi người cha đáng tự hào của mình là một người chồng, người cha, người ông tuyệt vời trong lòng các thành viên trong gia đình.

“Ông ấy đã để lại một di sản gồm những bộ phim vẫn luôn tồn tại qua nhiều thế hệ, ghi dấu trong lịch sử như một người đức độ nổi tiếng, không ngừng nỗ lực để giúp đỡ cộng đồng và mang lại hòa bình cho thế giới này”, nam diễn viên Michael Douglas tiếp tục nói về cha đồng thời bày tỏ niềm tự hào vì được làm con trai của một huyền thoại. Những dòng Michael Douglas viết cho nam diễn viên kỳ cựu vừa qua đời khiến công chúng không khỏi xúc động, tiếc thương cho sự ra đi của một trong những nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ nhất của thế kỷ 20. Cùng với dòng trạng thái đầy cảm xúc, Michael Douglas đính kèm hình ảnh thời trẻ của Kirk Douglas và những khoảnh khắc cố nghệ sĩ ở bên gia đình như một lời tiễn đưa, tri ân gửi đến người cha đã khuất.

Truyền thông, các hiệp hội điện ảnh cùng đông đảo đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt đến Kirk Douglas và bày tỏ sự tiếc thương khi thế giới vừa mất đi một huyền thoại. Viên Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ gọi cố tài tử là “huyền thoại của Hollywood” đồng thời chia sẻ một phát biểu của nam diễn viên: “Tôi muốn trở thành diễn viên từ khi học lớp hai. Tôi đóng một vở kịch, mẹ tôi làm một chiếc tạp dề đen, tôi vào vai người thợ làm giày. Sau màn diễn, bố dành cho tôi tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời: một chiếc vỏ kem ốc quế”. Nhiều diễn viên như: Mitzi Gaynor, William Shatner, George Takei, Bruce Campbell, Daniel DeVito… cũng gửi lời tiếc thương đến cây đại thụ của điện ảnh Hollywood và dành những lời trang trọng, vị nể nhất để nhắc đến Kirk Douglas.

Kirk Douglas sinh năm 1916 trong một gia đình không mấy khá giả ở New York (Mỹ). Sinh thời, tài tử kỳ cựu từng chia sẻ ông đã trải qua hơn 40 công việc khác nhau trước khi trở thành diễn viên. Ông nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim kinh điển như: Champion, The Bad and the Beautiful, Lust for Life, Paths of Glory, Spartacus… Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Kirk Douglas từng 3 lần được đề cử Oscar. Năm 1996, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã trao giải Oscar danh dự cho nam diễn viên huyền thoại này nhằm vinh danh những cống hiến của Kirk Douglas trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Cố nghệ sĩ cũng không khỏi tự hào khi con trai Michael Doughlas (75 tuổi) cũng nối nghiệp cha, trở thành một diễn viên nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ: đoạt giải Emmy, Quả cầu vàng và sở hữu 2 tượng vàng Oscar.