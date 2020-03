Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Kenny Rogers qua đời ở tuổi 81

Gia đình của ca sĩ tuyên bố ông qua đời trên tài khoản Twitter đã được xác minh của Kenny Rogers. Ông mất vào tối 20.3 (giờ Mỹ) do già yếu tại Viện dưỡng lão ở thành phố Colbert, bang Georgia (Mỹ) trước sự chứng kiến của gia đình.

“Kenny Rogers đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Những bài hát của ông làm say mê những người yêu nhạc và chạm đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới”, Keith Hagan đại diện truyền thông của ông nói với kênh CNN.

Kenny Rogers trên sân khấu Lễ hội âm nhạc đồng quê – CMA ngày 8.6.2017, được tổ chức tại thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ) Ảnh: CNN

Kenny Rogers đã có hơn 120 đĩa đơn, trong đó gồm nhiều bản hit từng giữ vị trí số một bảng xếp hạng âm nhạc các quốc gia. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kenny Rogers bán hơn 165 triệu đĩa khắp toàn cầu. Ông được bình chọn là "Ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại" trong cuộc thăm dò chung năm 1986 bởi độc giả của cả tờ USA Today và People .

Ông từng nhận được nhiều giải thưởng như Giải Âm nhạc Mỹ (AMA), Giải thưởng Hiệp hội Âm nhạc quốc gia, giải Grammy… và giải Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp âm nhạc vào năm 2003. Một số bản hit của ông: Lady, Lucille, We Got Tonight, Islands In The Stream, Through the Years… Ca khúc nổi tiếng The Gambler sáng tác năm 1976 do ông trình diễn đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim truyền hình.

“Nhạc đồng quê đã mất Kenny Rogers vĩ đại, người mãi mãi để lại dấu ấn trong lịch sử của thể loại nhạc đồng quê”, đại diện Hiệp hội Âm nhạc quốc gia cho biết.