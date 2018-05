IU, Im Si Wan dẫn đầu danh sách các ca sĩ thần tượng diễn xuất tốt

Cuộc khảo sát do trang trực tuyến PMI thực hiện, với 2.400 người (từ 20 - 50 tuổi) tham gia bình chọn.



Tại hạng mục dành cho nam, Im Si Wan (nhóm ZE:A) đứng đầu với 24,5% số phiếu. Vị trí của này được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng bởi anh đã chinh phục được phần lớn khán giả qua các bộ phim đình đám như Misaeng, The King Lovers, The Attorney... Anh còn được mời đến Liên hoan phim Cannes 2017 với dàn sao The Merciless.