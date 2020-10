Jack và Binz đại diện Việt Nam tranh tài tại giải thưởng âm nhạc MTV EMA và ATA 2020

Trước đó, vào 15 giờ ngày 6.10, vòng bình chọn Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Việt Nam do kênh MTV Việt Nam tổ chức đã khép lại với kết quả bình chọn cao áp đảo thuộc về ca sĩ Jack và rapper Binz. Theo đó Jack và Binz sẽ trở thành các nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng quốc tế MTV EMA 2020 (European Music Awards) và ATA 2020 (Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards). Jack và Binz đã vượt qua 3 ca sĩ khác là Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc Han Sara để trở thành người chiến thắng trong "vòng đua" bình chọn tại Việt Nam.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Bến Tre. Theo chia sẻ, trước đây Jack từng là giáo viên dạy âm nhạc của một trường tiểu học, sau này tham gia nhiều nhóm nhạc và nổi tiếng khi kết hợp cùng K-ICM với các ca khúc gây sốt: Hồng nhan, Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi...

Với lượt bình chọn cao nhất tại vòng quốc gia, Jack sẽ tiếp tục tranh tài với các đối thủ đến từ Singapore , Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất (Best Southeast Asia Act) tại giải MTV EMA 2020. Giải thưởng MTV EMA 2020 là giải do khán giả bình chọn, cổng bình chọn mở từ 17 giờ ngày 6.10 đến 5 giờ 59 ngày 3.11. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ cùng lượng người hâm mộ to lớn hiện tại, hy vọng Jack sẽ là cái tên làm nên chuyện tại giải thưởng MTV EMA và ATA 2020 sắp tới.