James Bond đã trở lại: 'No Time To Die' ra mắt tại Anh

Thời tiết ẩm ướt không thể làm giảm sự háo hức khi Daniel Craig - diễn viên thủ vai James Bond huyền thoại, mặc chiếc áo khoác dạ nhung màu hồng bắt mắt và các bạn diễn bao gồm Rami Malek, Lashana Lynch, Lea Seydoux xuất hiện trên thảm đỏ. No Time To Die là bộ phim James Bond thứ 25, đã bị hoãn chiếu ba lần kể từ thời điểm ban đầu dự kiến ra rạp vào tháng 4.2020 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Bộ phim của Universal Pictures và MGM, một trong những thương hiệu lớn nhất của Hollywood, đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig vào vai James Bond - một mật vụ Anh tài năng, kết thúc “nhiệm kỳ” 15 năm từ khi tài tử bắt đầu vai diễn này với phim Casino Royale năm 2006.

Đoàn phim No Time To Die trên thảm đỏ ẢNH: REUTERS

Daniel Craig nói với hãng Reuters: "Thật là nhẹ nhõm. Điều quan trọng đối với tôi là được đến chung vui với tất cả diễn viên cùng đoàn làm phim cũng như được vào rạp chiếu phim. Một năm trước, tôi đã không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra". Khi hỏi điều gì anh nhớ nhất khi đóng vai James Bond, anh đáp: "Nhớ mọi người trong đoàn phim".

Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 200 triệu USD, No Time To Die cho thấy James Bond sắp nghỉ hưu ở Jamaica nhưng vẫn giúp truy tìm một nhân vật phản diện mới, đầy ranh ma và được trang bị công nghệ gây chết người.

Đạo diễn Cary Joji Fukunaga cho biết: “Phần khó khăn nhất chỉ là đưa ra một câu chuyện hay. Tôi nghĩ đây là chương cuối cùng của loạt phim, nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp Daniel Craig trong Casino Royale. Tất cả đều là một phần của cùng câu chuyện".

Có mặt tại buổi ra mắt No Time To Die còn có Thái tử Charles và con trai - Hoàng tử William cùng vợ. Nữ diễn viên Judi Dench từng đóng các phần phim James Bond trước và nữ ca sĩ đoạt giải Grammy Billie Eilish, người hát ca khúc chủ đề của phim cũng tham dự.

Vợ chồng Hoàng tử William ẢNH: REUTERS

Bắt đầu ra rạp từ tuần này, No Time To Die là một trong những bộ phim bom tấn được mong đợi nhất mùa thu năm nay. “Tôi biết cả thế giới đang mong đợi bộ phim. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ cho bộ phim này và tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó”, Léa Seydoux đảm nhận vai Madeleine Swann trong Spectre và No Time To Die cho biết.

Hai bộ phim James Bond gần đây nhất là Spectre (ra rạp 2015) và Skyfall (2012) thu về lần lượt 880 triệu USD và hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu.