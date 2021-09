James Bond làm thay đổi cuộc đời tài tử Daniel Craig

Nam diễn viên Daniel Craig nói chuyến dạo chơi thứ năm và cũng là cuối cùng của anh ấy với tư cách một mật vụ Anh trong bom tấn No Time To Die cho phép anh hoàn thành đầy đủ cuộc hành trình siêu điệp viên của mình.

Gần 60 năm sau khi bộ phim James Bond đầu tiên Dr No được công chiếu, vai diễn điệp viên được yêu thích nhất của điện ảnh , nổi tiếng với những cuộc tình, lái nhiều chiếc xe phóng nhanh và dùng vũ khí siêu hạng sẽ trở lại trong bộ phim James Bond thứ 25 - No Time To Die rất được mong đợi ra rạp vào ngày 8.11 tới sau 18 tháng trì hoãn do đại dịch Covid-19

Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 200 triệu USD, No Time To Die chứng kiến cảnh James Bond rời khỏi cuộc sống bình dị ở Jamaica để truy tìm một nhân vật phản diện mới được trang bị công nghệ gây chết người.

Daniel Craig nói với Reuters: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tham gia một bộ phim James Bond khác sau Spectre. Nhưng tôi rất vui vì có cơ hội thực hiện phần phim này. Và chúng tôi có nhiều kết thúc mở”.

Với thời lượng gần ba tiếng, bộ phim của đạo diễn Cary Joji Fukunaga hứa hẹn những pha hành động đẹp mắt thường thấy của James Bond, vô số pha rượt đuổi bằng ô tô đầy nguy hiểm ở những địa điểm đẹp như tranh vẽ, bao gồm cả những ngôi nhà trong hang động của thành phố Matera, miền Nam nước Ý

No Time To Die giới thiệu nhân vật mới Nomi, do nữ diễn viên da màu Lashana Lynch thủ vai, được mô tả đơn giản như một điệp viên mật danh 00 tại Cục tình báo MI6 của Anh. Lynch trông dữ tợn và điêu luyện không kém gì James Bond.

“Cô ấy thực sự đã thay đổi mọi thứ tại MI6 và sẽ tiếp tục như vậy. Đó là một bước đột phá đối với phụ nữ da đen”, Lynch nhận định.

Daniel Craig và Lea Seydoux trong bom tấn No Time To Die ẢNH: IMDB

Nữ diễn viên Pháp Lea Seydoux đảm nhận vai Madeleine Swann trong Spectre năm 2015 nay tiếp tục xuất hiện trong No Time To Die.

“Đạo diễn Cary Joji Fukunaga muốn khám phá thêm một chút về nhân vật Madeleine. Cô ấy là nhịp chính của phim và mối quan hệ với James Bond phát triển hơn nhiều”, Lea Seydoux nói.

Rami Malek đóng vai phản diện Safin. “Tôi đã xem xét mọi nhân vật phản diện trong lịch sử điện ảnh để chuẩn bị cho vai này”, anh tiết lộ.

Sau khi bị hoãn ba lần kể từ thời điểm dự tính ban đầu vào tháng 4.2020, No Time To Die tổ chức buổi ra mắt thế giới vào ngày 28.9 tại London.

Daniel Craig, người bắt đầu cuộc hành trình với James Bond trong phim Casino Royal năm 2006 cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn mọi người vì được trao cơ hội để vào vai diễn này. Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời, được làm việc với những con người tuyệt vời, tất cả làm thay đổi cuộc đời tôi”.